Nvidia la Gamescom 2021 – imbunatatiri pentru RTX in unele jocuri, bundle si multe altelte

Nvidia a fost prezenta la Gamescom 2021 si a venit cu cateva informatii utile pentru cativa utilizatori de placi video RTX. Mai bine zis pentru norocosii care le-au prins sau bogatii care si le permit. Radem, glumim, dar acordati 2 minute acestui articol pentru a vedea ce a prezentat Nvidia.

Stim ca Marvel’s Guardians of the Galaxy va suporta Ray Tracing si DLSS si se va lansa pe 26 octombrie. Dying Light 2 Stay Humanm primeste si el DLSS si Ray Tracing, reflexii ray-traced, iluminare globala si umbre. Vine in decembrie.

Battlefield 42 este anuntat la pachet cu Ray Tracing si DLSS, iar jocul va fi un exemplu de asa DA cand vine vorba de tehnologiile Nvidia gratie unui parteneriat bine pus la punct. La Gamescom a fost anuntat ca Battlefield 2042 va veni la pachet cu anumite laptopuri si desktopuri GeForce RTX pentru o perioada limitata.

Escape from Tarkov si Rust primesc optimizare Reflex. Escape from Tarkov are o scadere a latentei de la 38% la 58% in timp ce Rust a trecut de la 38% la 51%.

Myst se lanseaza pe 26 august cu DLSS si reflexxi ray traced, iar Nvidia promite o performanta dubla in myst cu DLSS activat in rezolutie 4K.

Alte informatii: