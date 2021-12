Review Genesis Xeon 800

Natec Genesis, un brand mid-range care rivalizeaza cu Trust, a inceput sa-si faca si mai bine simtita prezenta in Romania. Desi sunt la noi pe piata de prin 2012 (cam de atunci ii stiu eu), nu prea am testat multe produse de la ei. Au si ei un cuvant de spus in acest segment de pret, iar Xeon 800 este un mouse care foarte bun.

Este un mouse care costa 197 lei la Altex, fiind un model cumva de top sau care incearca sa ofere niste performante mai iesite din comun pentru un producator mid-range. Practic, la acesti bani poti gasi alternvative de la Logitech sau Razer, insa s-ar putea ca acest Xeon 800 sa fie mult mai interesant si chiar mai bun.

In primul rand, Xeon 800 arata cum arata. Pozele vorbesc de la sine. Este un mouse extrem de usor cu o constructie din plastic mat, iar acele gaurele nu sunt puse acolo pentru cei cu tripofobie. Pur si simplu asa s-a redus din material pentru a face plasticul mai usor.

In pachet este oferit cu un capac de schimb clasic, deci puteti sa-l transformati foarte usor. Atunci cand dati capacul la o parte gasiti si zona de acces pentru greutati. Fiind un mouse foarte usor, vine la pachet cu un set de greutati pentru cei care considera ca trebuie sa-l faca mai greu. Se monteaza usor si te intampina un mesaj haios cand ajungi la acea sectiune. Se pot adauga 21 de grame extra.

Este un mouse cu butoane silentioase, o aderenta buna si aluneca fin cam pe orice suprafata. Eu l-am testat pe un mousepad tot Genesis si pot spune ca merge chiar foarte bine.

Este solid, robust, nu lasa impresia de mouse ieftin. Personal am un Logitech G305 care este muuult mai firav decat acest Genesis. Deci calitatea este mult mai buna aici.

Foloseste un senzor PMW3389 cu 16.000DPI, 50G accelerare si o viteza de pana la 400IPS. Are doar 58 de grame iar cablul este unul foarte usor. Este acel tip de cablu din textil regasit pe perifericele Razer de top, un cablu pe care nu il simti atasat de mouse.

Softul este simpu si aici se vede ca Genesis nu este un brand foarte mare, iar pretul mic al produsului reprezinta nu doar un produs de slaba calitate ci un soft mai simplu. Daca voiati un soft precum cel oferit de Razer sau Genesis atunci si mouse-ul ar fi costat mult mai mult. Dar eu zic ca este un soft simplu, intelege fiarece ce se intampla acolo si nu trebuie sa avem pretentii de setari complexe sau de un design futurist la acest capitol.

Il recomand! Este un mouse cu un pret bun si ofera multe la acesti bani. Are un design unic, este performant si daca esti in cautarea unui mouse nou si ieftin eu zic ca este o alegere buna. Costa 197 lei la Altex.