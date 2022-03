Fake news-ul a invins ieri cand romanii s-au pus la coada la benzinarii

Ieri seara am vazut cum arata efectul unui fake news. Si cu doar cateva zile in urma v-am spus cum sa va feriti de aceste manipulari, cum sa verificati o stire si cum trebuie sa procedati in astfel de cazuri. Efectul s-a vazut la coada de la benzinarii.

Cozile uriase formate la toate benzinariile din tara au creat haos, panica si insecuritate. Stirea fake care ne-a lovit din plin pe toti, din care aflam ca pretul carburantului ajunge la 10-11 sau chiar 12 lei in anumite cazuri, si-a atins scopul pentru masele de oameni din vizorul tintei.

De unde a aparut informatia aceasta? Pai de pe Facebook si de pe site-urile obscure. Ba chiar unele televiziuni au dat pe post informatia fara sa aiba o sursa in spate. Pur si simplu a fost o stire inventata menita sa sperie populatia.

Ce s-a intamplat in realitate? Nimic. In afara de benzinariile MOL care chiar au avut preturile umflate la 9-10 lei, celelalte benzinarii au ramas la pretul standard, adica in jur de 7.5 lei.

In poza de mai sus facuta de Marian Andrei de la iLikeIT la MOL-ul de pe Decebal din Bucuresti se vede clar pretul: 8.45 benzina si 9.07 motorina.

In concluzie, s-a format o psihoza, un haos in toata regula. De frica s-au format cozi la toate statiile, indiferent de brand, si s-a luat combustibil si la pachet, in sticle si chiar pungi. Incredibil! Ba chiar unii au stat la coada fix la MOL si au bagat cu 10 lei, iar mai in fata la Petrom era 7.6 lei. Ma intreb ce au simtit oamenii aia cand au iesit din MOL si au vazut pretul la 100 de metri mai in fata de la Petrom.

Vestea buna a venit la 5 ore distanta. OPEC a marit productia cu 11%, iar pretul carburantului va scadea la nivel global cu 17%, inclusiv in Romania. Ha!

Aveti si stirea de la zf.ro cu vestea buna. Totusi…manipularea asta nu are limite, iar oamenii foarte creduli sunt cei mai afectati. Sunt aceeasi oameni care si-au facut provizii de alimente la inceputul pandemiei, aceeasi oameni care au plecat cu baxuri de hartie igienica si conserve.

Ca sa va ajute in viitor, v-am povestit AICI despre Peco Online, aplicatia gratuita care va arata preturile la carburanti in timp real, dar v-am si aratat cum sa va feriti de fake news fix in articolul asta.