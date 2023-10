Review Huawei FreeBuds Pro 3: bagă tare basul și cu toba mare!

Nu știu câți își mai aduc aminte de o formație care era foarte populară prin ani ’90 – 2000, care nici nu mai știu dacă mai există acum – Vița de Vie. Ei bine, de câte ori am de testat căști, fie ele pe fir sau wireless, in sau over the ear, melodia de mai jos nu lipsește din playlist. 🙂

Majoritatea căștilor, cu excepția celor high-end sau a unor câtorva mid-range, dar reușite, nu redau prea bine basul sau înaltele, atunci când dai volumul mai tare. Prin urmare, melodii precum cea de mai jos sunt chiar indicate pentru test.

Bine, pentru cei mai tineri, care nu sunt din Generația PRO, ci din Generația Vocea României, există și o variantă mai recentă, taman de la acea emisiune:

Revenind la subiect, vă mărturisesc sincer că a fost o plăcere să (re)ascult melodia la volum maxim, iar sunetele să fie redate corect și clar. Dar vă rog să nu faceți ca mine și să nu ascultați pe termen lung muzică la căști cu volumul dat la maxim, pentru că vă poate afecta auzul.

Pentru un review cât mai corect și complet, voi face referire în cadrul acestui articol și la generația precedentă – Huawei FreeBuds Pro 2, pentru care am făcut și noi review, anul trecut. Asta și pentru că atât dimensiunile, cât și aspectul celor două, sunt similare:

Pentru claritate, în primele două poze, Freeuds Pro 3 sunt cele din dreapta, iar în ultima sunt cele de sus.

Specificații

Dimensiuni Per cască

Lungime: 29,1 mm Lățime: 21,8 mm Înălțime: 23,7 mm Greutate: aproximativ 5,8 g ± 0,3 g Cutia de încărcare

Lungime: 65,9 mm Lățime: 24,5 mm Înălțime: 46,9 mm Greutate: aproximativ 45.5 g ± 1 g Tehnologie audio Cross-over digital/Triple Adaptive EQ/Activ de anulare a zgomotului/Anulare activă a zgomotului de apel/Mod de transparență Protecție IP IP54 rezistență la praf și apă (căști); cutia nu are rating IP Format half-in-ear Frecvențe 14 Hz ~ 48 kHz Conectivitate Bluetooth 5.2 cu suport AAC, SBC, LDAC și L2HC (ultimul – doar cu anumite dispozitive Huawei ce rulează minim EMUI 13), conectivitate simultană cu două gadgeturi, pairing de tip Pop-Up Acumulator Capacitatea bateriei

Per cască: 55 mAh (min.) Cutia de încărcare: 510 mAh (min.) Timp de redare

6,5 ore de redare cu 1 încărcare (ANC dezactivat) 4 ore de redare cu 1 încărcare (ANC activat) 31 de ore de redare cu cutia de încărcare (ANC dezactivat) 22 ore de redare cu cutia de încărcare (ANC activat) Încărcare

Cu cablu: USB Tip-C Wireless: standard Qi (2 W) Timp de încărcare

Aproximativ 1 oră pentru cutia de încărcare fără căști (cu fir) Aproximativ 40 de minute pentru căști (în cutia de încărcare) Aproximativ 150 de minute pentru cutia de încărcare fără căști (wireless) Altele driver dinamic φ 11 mm + driver cu diafragmă plană, comenzi touch pe cască, 3 microfoane din silicon și unul cu conducție prin os, accelerometru/senzor infraroșu/senzor de hale/senzor de apăsare/senzor de atingere/senzor osos

Ambalaj și accesorii

În proporție de 90%, cutiile de la cele două produse sunt identice. Singurele diferențe sunt numele modelului și mențiunea de la FreeBuds Pro 2 că sunt realizate în colaborare cu Devialet. De altfel, nu am găsit niciunde mențiunea că ar mai fi vorba de o colaborare, pentru generația aceasta.

Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de încărcare, și niște accesorii din silicon pentru fixarea în ureche (sunt trei dimensiuni), cablul de încărcare USB-C, ghid de pornire rapidă, broșură cu informații privind siguranța și un certificat de garanție.

Design Cutia este o idee mai mică și mai ușoară decât cea anterioară, iar elementul lucios pe care e înscris numele producătorului (și care adună amprentele mai ceva ca geamurile casei mele, pe când erau copiii mici) nu mai trece și pe capac. În rest, nu am ce comenta, este extrem de ușor de purtat cu tine, în geantă, în buzunar sau chiar în mână. Pe partea din spate avem ledul de status (mutat de la interior, față de anul trecut), iar pe latura inferioară este amplasat portul USB-C pentru încărcare. Tot acolo sunt amplasate trei perforații care par a fi făcute pentru o mai bună ventilație, dar care nu au existat pe vechile modele. Pe lateralul stâng se află butonul de fast pairing.

Căștile sunt identice cu cele anterioare, având un design pe care Huawei îl prezintă ca fiind inspirate de clapele pianului

Căștile vin în trei culori – Ceramic White, Green și Silver Frost. Ca și anul trecut, am primit varianta pe gri, ceea ce mi-a permis să compar mai ușor modelele. Personal, consider că verdele acela este culoarea câștigătoare. 🙂

Utilizare

Pentru cei care folosesc căștile și la serviciu, pentru conectarea la laptop, am o veste proastă – nici generația asta nu poate fi folosită pentru așa ceva. Adică, tehnic se conectează la laptop, puteți asculta muzică la ele la un nivel calitativ, dar nu le puteți folosi la convorbiri, pentru că interlocutorul vă va auzi înfundat și cu un mic decalaj. Anul trecut nu am avut probleme cu ele, dar tind să cred că ultimul update de la Microsoft Teams au schimbat modul de pairing, pentru că altfel nu îmi explic situația. Ar mai putea fi ceva modificat la driverele acestor căști…

Aplicația este disponibilă pe toate sistemele de operare, fie că vorbim despre HarmonyOS, Android sau iOS și este aceeași folosită și pentru alte căști de la Huawei: AI Life. De acolo poți face tot felul de setări cu privire la nivelul de anulare a sunetului, egalizatorul sau volumul, dar ai și un mic training cu privire la gesturile cu care le poți controla. În esență, nimic nou față de generația anterioară.

FreeBuds Pro 3 par să fi făcut mai accesibil controlul volumului de pe cască, pentru că anul trecut mi s-a părut mai dificil de realizat.

La finalul setărilor inițiale am primit și un mic update pentru firmware. Încep să cred că producătorii fac asta, pentru a crea un impact pozitiv pentru utilizatori. 🙂

Căștile sunt comode la purtare, iar conectarea lor se face instant, la deschiderea cutiei, atât timp cât aplicația e instalată deja. Pentru împerecherea cu laptopul a trebuit să apăs butonul dedicat, de pe latura stângă. Cei care folosesc telefoane Huawei au parte de un proces aproape instant de conectare, dar și funcția de L2HC (doar pentru anumite dispozitive Huawei ce rulează minim EMUI 13, însă).

Fiind certificate cu standardul IP54, pot fi purtate în ploaie sau prin praf și pot confirma că nu cad din urechi nici la sesiunile de jogging. Apropo de alergare, dacă faceți asta prin locuri unde vă intersectați cu traficul, nu folosiți setarea maximă de ANC (ultra), pentru a putea auzi mașinile din jur! Am făcut eu asta, pentru a testa capacitățile de eliminare a zgomotului de fundal și era cât pe ce să scriu review-ul dintr-un pat de spital… 🙁 Cel mai indicat este să folosiți setarea Dynamic, iar căștile vor știi să regleze ele automat nivelul de izolare fonică oferit.

Huawei le prezintă drept căști care se adresează celor din mediul corporate, care au nevoie de un produs comod de purtat timp îndelungat, pentru apeluri telefonice lungi, pentru audiofili, care optează să asculte melodiile preferate la calitate înaltă și cu posibilitatea de a schimba setările audiție, în funcție de gen sau pentru utilizatorii Huawei, care vor un ecosistem complet. Cei care sunt mari amatori de muzică pot să fie fericiți, pentru că noua generație de FreeBuds Pro este echipată cu tehnologie de conectivitate StarFlash, care aduce o calitate a sunetului fără pierderi de nivel CD. Sunetul este clar, echilibrat, fără a genera zgomot inutil sau fără a face mai pregnant un anumit tip de sunet. Pentru cei care vor doar să audă sunete puternice în căști, FreeBuds Pro 3 vor fi o dezamăgire taman din cauza acestui echilibru. Majoritatea producătorilor oferă un nivel de sunet ridicat, tocmai pentru că ANC nu este bine configuat. Nu este cazul aici, însă!

Este demn de menționat cem parte de un sistem audio dual de rezoluție înaltă, cu range de 14Hz – 448KHz, care include două boxe pentru note înalte și joase.

Pentru cei care folosesc mai mult căștile pentru convorbiri cu siguranță va conta funcția Crystal Clear Call, care oferă un sunet mai clar în timpul apelurilor, prin intermediul unui driver dinamic de φ 11 mm, a unuia cu diafragmă plană, precum și a celor trei microfoane din silicon și a unuia cu conducție prin os.

Dacă ar fi să găsesc un motiv pentru care ar trebui să trec la FreeBuds Pro 3 de la FreBuds Pro 2, pe lângă cel de mai sus, cu siguranță ar fi sistemul de ANC, care permite o mai bună izolare fonică, fie că discutăm de apeluri de voce sau de ascultat muzică, pur și simplu. Acesta a ajuns la generația 3.0 și este cu 50% mai performantă decât generația anterioară.

Căștile se pot împerechea cu mai multe gadgeturi (eu le-am folosit, alternativ, la un Smart TV, la două telefoane și la un laptop), dar știu să gestioneze două conexiuni simultan. Prin urmare, dacă asculati muzică pe unul dintre ele, dar căștile sunt conectate și la un telefon, când acesta din urmă va suna, ele vor pune automat pe pauză melodia și vor prelua apelul. La final, vor trece înapoi la ceea ce ascultați. Un comportament similar îl au în situația în care ascultați muzică și scoateți o cască din ureche – melodia se oprește, urmând a fi reluată când puneți casca la loc.

Autonomie

Căștile se laudă cam cu aceeași autonomie ca și cele anterioare, cu un mic plus pentru cele de anul acesta, deși capacitatea acumulatorului cutiei scade cu 70 mAh, iar încărcarea completă în regim wireless se face în 150 minute, nu în 120, ca anul trecut. Cu toate acestea, nu cred că va simți cineva aceste mici diferențe, iar includerea încărcării QI este ceva extra față de alte căști și te salvează de folosirea cablurilor pe birou. Bineînțeles, dacă ești ca mine și prefere așa ceva.

Preț și concluzie