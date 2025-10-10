Review HUAWEI FreeBuds 7i: căști TWS cu noise cancellation senzaționale la sub 500 lei

Testez de vreo două săptămâni cele mai noi căști de buget de la Huawei: FreeBuds 7i. Spoiler-alert: sunt neașteptat de bune mai ales atunci când iei în considerare și prețul.

Și ca să setez niște așteptări: nu sunt vreun audiofil și folosesc căștile în mod utilitar: pentru a asculta muzică sau podcasturi atunci când fac sport sau seara pentru a mă uita materiale video pe tabletă. Deja de patru ani folosesc aproape zilnic o pereche de Apple AirPods Pro (prima generație) care încă merg, chiar dacă am mai avut probleme cu ele. Cu alte cuvinte, ăsta e contextul, cu asta o să compar.

Specificații

Intelligent Dynamic ANC 4.0 – sistem de anulare activă a zgomotului, adaptiv, cu răspuns rapid și ajustare automată la mediu și purtare

Trei microfoane (1 interior + 2 exterioare) + microfon pe bază de conducție osoasă pentru captarea clară a vocii și anulare avansată a zgomotului

Driver dinamic cu patru magneți de 11 mm pentru bas profund și sunet echilibrat

Certificare Hi-Res Audio Wireless, inclusiv suport pentru LDAC Bluetooth 5.4, conexiune simultană cu două dispozitive

Audio spațial cu urmărirea mișcărilor capului

Autonomie de până la 35 de ore cu carcasa (cu ANC off); autonomie căști – aprox. 5-6 ore cu ANC, ~7-8 ore fără ANC per încărcare

Încărcare rapidă: 10 minute = 4 ore redare

Rezistență la apă și praf: IP54

Control gesturi (tap, swipe), funcții hands-free (răspunde/refuză apeluri cu mișcare capului)

Greutate cască: aprox. 4,8 g; greutate cutie: aprox. 36 g

Patru mărimi de dopuri silicon incluse în pachet

Port USB-C pentru încărcare (fără încărcare wireless la cutie)

Disponibile în culori: alb, negru, roz

Preț recomandat: 499 lei (cu voucher 50 lei și Loss Care 1 an pentru comenzi din Huawei Store)

Design și ambalaj

Cum ziceam, sunt trei culori disponibile: alb, negru și roz. La mine au venit cele albe. Design-ul cutiei e deja cel cunoscut sub formă de ou, iar căștile arată familiar. Arată bine, n-am ce să zic.

Singurul lucru care cumva m-a deranjat de la început, dar cred că ține de „muscle memory”, e modul în care le scoți și le pui în cutie. Care e fix pe invers ca la Apple, așa că de fiecare dată când trebuie să le scot din cutie trebuie să le rotesc în mână pentru a le băga în urechi, și de fiecare dată când le pun la loc, mai ales dacă e întuneric, mă chinui să nimeresc locașul din cutie.

În cutie nu-i mare lucru. Sunt căștile, niște cărticele și încă trei modele de dopuri (L, S, XS), ele venind cu M.

Utilizare și păreri

Pentru o experiență completă se recomandă instalarea aplicației HUAWEI Audio, o găsiți pe App Store și Play Store. Și chiar mă bucur că am instalat-o, pentru că a făcut cuplarea cu telefonul super-ușoară.

Efectiv totul s-a întâmplat ca la Apple: am deschis aplicația și am dat add device, am deschis cutia căștilor, aplicația a găsit căștile și le-a împerecheat imediat. Super simplu.

În aplicație ai toate opțiunile și vezi și cu ce dispozitive sunt împerecheate. Probabil informația vine de pe căști, că nu înțeleg cum ar putea fi altcumva, că nu sunt autentificat nicăieri.

Însă totuși mai au de lucru la aplicație pentru că, chiar dacă eram cu căștile conectate la telefon și sunetul mergea spre ele, aplicația nu le vedea și mă îndemna să le reconectez. Nu-i o problemă neapărat, că poți face toate setările de pe căști (prin atingeri), dar e un lucru de îmbunătățit.

Revenind la aplicație, din aceasta poți seta cam tot. Am fost surprins să găsesc acolo toate opțiunile cu care eram obișnuit de la AirPods, de la configurarea anulării zgomotului în trei feluri: oprită, awareness (când auzi ce e în jurul tău) și noise canceling, până la configurarea spațialității, configurarea gesturilor de atingere (prin care poți să răspunzi/respingi apeluri sau să modifici volumul) și chiar configurarea gesturilor de mișcare a capului.

Tot din aplicație poți regla modurile de sunet sau îți poți defini un egalizator preferat. Las mai jos capturile de ecran din aplicație ca să vedeți și voi ce se poate face din aceasta.

Eu trebuie să recunosc că mie mi-a plăcut super mult cum se aud și nu am făcut prea multe reglaje. Căștile se aud clar, cu bas suficient și cu un echilibru bun între înalte și medii. Atât cât mă pricep eu.

La capitolul convorbiri am fost iar super-mulțumit, pentru că de data asta oamenii cu care vorbeam chiar mă auzeau, spre deosebire de atunci când vorbeam de pe AirPods cu ei. Și mă auzeau chiar și dacă pe stradă trecea o mașină sau bătea vântul.

La fel de mulțumit am fost și de cât de fix îmi stau în urechi atunci când alerg sau merg cu bicicleta cu ele și de faptul ca au certificare IP54, care înseamnă că dacă mă prinde ploaia cu ele în timp ce-s pe afară nu se vor strica.

Bateria ține și ea destul de mult, le-am folosit câteva zile la rând, în fiecare zi câteva ore, și nu s-au terminat. Deci probabil că specificațiile sunt foarte aproape de adevăr.

Concluzie

Pot să spun că HUAWEI FreeBuds 7i se aud mult mai bine decât căștile mele Apple AirPods Pro de prima generație și probabil că le voi folosi de acum încolo ca tool principal pentru activitățile mele. Cei de la Huawei spun că au performanțe comparabile cu AirPods Pro 2 și tind să le dau dreptate.

Un singur lucru îmi lipsește: încărcarea wireless pentru carcasa. Însă nu e capăt de țară, pot trece peste.

Se pot cumpăra la 450 lei de pe Huawei Store până pe 30.10.2025, pentru că beneficiază de un voucher de reducere de 50 lei dar și de Huawei Loss Care pentru un an.