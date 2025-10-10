Tineco lansează magazinul online oficial în România, cu reduceri de până la 1500 lei

Tineco, lider global în domeniul aspiratoarelor verticale inteligente, a lansat magazinul online oficial pentru piața din România: www.tinecostore.ro.

Pentru cei interesați, companie est fondată în 1998 și a lansat primul aspirator inteligent în 2019. Cu peste 14 milioane de utilizatori globali, Tineco este activă în America de Nord, Europa și Asia, oferind produse inovatoare pentru îngrijirea pardoselilor, bucătărie și îngrijire personală.

Pentru a marca lansarea, compania oferă promoții speciale pe tot parcursul lunii octombrie, disponibile exclusiv pe noul site.

Reduceri de lansare:

Modelul de top Floor One S9 Artist Premium este echipat cu tehnologii precum 360° SmoothDrive și HyperStretch, sistem Anti-Tangle pentru păr de animale și oameni, autonomie de 50 minute și control ergonomic.

Floor One S7 Steam Plus oferă curățare și dezinfectare cu abur, eliminând 99,99% dintre bacterii, iar iFloor Y2 Plus combină aspirarea și spălarea într-un format accesibil, cu perie rotativă de 450 rpm și funcție de auto-curățare.

Magazinul online este util și pentru clienții existenți, care pot comanda accesorii originale și detergentul special Tineco. În curând vor fi disponibile și noile modele îmbunătățite.

Mi se pare de bun augur o nouă intrare pe piață, pentru că acum 5-6 ani aveam doar câteva opțiuni și prețuri mari.