Review laptop Acer Nitro 5 17 inch

Despre seria Nitro am mai discutat in trecut. Sunt laptop-urile de gaming de la Acer cele mai accesibile. Am testat recent ultimul model de Nitro 5 echipat cu procesor de ultima generatie de la Intel si o placa video RTX 2060.

Scurta introducere

Seria Nitro de la Acer este cea mai accesibila gama de laptop-uri de gaming. Acestea sunt echipate corespunzator cu hardware echilibrat si ofera performante foarte bune la preturi nu foarte ridicate.

Modelul testat de mine recent se numeste AN517-52-55VP si are o configuratie familiara. Am mai testat aceasta configuratie de probabil cateva zeci de ori si stim deja cum se comporta.

Design

Nitro 5 2020 arata mai bine ca niciodata. A primit margini subtiri in jurul ecranului, materiale noi in zona tastaturii si butoane mai rigide pentru un feedback mai bun.

Este un laptop cu dimensiuni foarte bune si construit la un nivel foarte inalt de calitate. Se simte solid, nu scartaie si balamalele sunt destul de tari.

Ecranul este usor flexibil, constructia este in totalitate din plastic, iar porturile sunt amplasate corespunzator.

Astfel, pe partea stanga gasim portul LAN, 2x USB 3.0 si un jack audio. Pe dreapta regasim un alt USB 3.0, un port HDMI si un USB Type C. Pe spate este amplasat doar portul de alimentare. Foarte bine gandita pozitionarea lui si mi-ar fi placut sa vad acolo si mufa HDMI.

Capacul din spate este prins in suruburi in stea si poate fi usor desfacut pentru un viitor upgrade sau mentenanta. Se desface usor si are 4 picioare din cauciuc.

Tastatura este foarte placuta in utilizare si ofera un feedback foarte bun in toate situatiile. Este iluminata pe 4 zone RGB si poti seta dupa bunul plac coloritul.

Ecran si difuzoare

Ecranul este un Full HD la 144Hz produs de AUO. Este un panou pe care l-am mai intalnit si pe alte laptop-uri si nu are nici o problema de care trebuie sa stiti. Se vede bine, este luminos, culorile sunt normale si nu am observat nici un fel de defect.

Daca esti agresiv cu laptop-ul si apuci mai tare de capacul ecranului vei observa ca este subtire si poti afecta ecranul. Dar repet, trebuie sa strangi de capac, sa-l ridici cu multa forta, lucru pe care in mod normal nu ar trebui sa-l faci.

Difuzoarele sunt stereo, se aud bine, nimic iesit din comun. Te poti folosi de ele pentru filme si gaming, dar daca vrei sa asculti muzica iti recomand castile. In afara de faptul ca se aud taree nu pot spune nimic altceva.

Performante

Avand deja o configuratie familiara nu am ce sa adaug nou aici. Avem un procesor Intel Core i5-10300H, 16GB RAM DDR4 la 2933MHz, o placa video RTX 2060 si un SSD de 512GB NVMe.

Despre performantele placii video am discutat. Stie Ray Tracing si DLSS 2.0 fiind cea mai accesibila solutie daca vrei aceste doua tehnologii. Este o placa foarte bun pentru toate jocurile disponibile acum pe piata, atata timp cat le rulezi pe Full HD.

Jocurile merg toate bine cu peste 60FPS si setari ridicate. Nu ai de ce sa iti faci griji cu privire la asta indiferent de titlu. Daca nu ma crezi poti vedea review-urile anterioare la laptop-urile cu hardware identic.

Sistemul de racire este format din doua ventilatoare. Nici nu are nevoie de mai multe deoarece procesorul nu se incalzeste la fel de tare precum fratii mai puternici, iar temperaturile in load nu au depasit 80-85 de grade. Iar placa video stim deja cat de bine se comporta.

In rest, autonomia a fost surprinzatoare. Nu m-am jucat pe baterie, dar l-am folosit pentru alte activitati si am prins 5 ore de lucru.

Pret si concluzie

Nitro 5 in varianta de 17 inch este un laptop foarte bun mai ales la pretul de 5199 lei de pe eMAG. Este un laptop echilibrat, bine gandit pentru gaming cu o serie de specificatii foarte bune. Acer nu s-a zgarcit la nici un aspect ai a reusit sa produca un laptop performant, solid, bine construit, cu un sistem de racire eficient si care sa ruleze cativa ani buni de acum incolo.