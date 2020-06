Review laptop MSI GF65 – i7-10750H si RTX2060

MSI intra tare si in Romania cu laptop-urile de gaming, iar modelul GF65 pe care l-am testat de curand m-a impresionat. Include hardware de ultima generatie intr-o carcasa subtire si usoara.

MSI GF65 este un laptop de gaming de 15.6 inch echipat cu cele mai noi componente. Printre avantajele sale principale se afla constructia/carcasa, care transforma acest laptop de gaming intr-un model foarte usor de transportat.

GF65 este realizat din plastic ca orice alt laptop, dar cantareste 1.86kg. Este foarte usor pentru un laptop de gaming si mi-am dat seama de acest lucru inca de la primul contact. Asta il face usor de transportat atunci cand vrei sa pleci undeva si nu o sa ai probleme cu spatele.

Din punct de vedere hardware laptop-ul arata asa:

Ecran Full HD 15 inch 120Hz

Procesor i7-10750H

Placa video RTX 2060

8GB RAM DDR4 la 2666MHz

1x slot liber pentru inca o placuta de RAM

SSD M.2 de 512GB cu interfata SATA 3

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11ax

Porturi: 2x USB Type C Gen 1, 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB 3.0, 1x jack audio combo

Design

Design-ul lui MSI GF65 este placut si o sa vezi inca de la primul contact ca este un laptop solid, bine facut. Ecranul are margini subtiri, balamalele sunt solide si supus la torsiune rezista foarte bine.

MSI are printre cele mai bune ecrane pe care eu le-am vazut pe un laptop. Calibrarea lor din fabrica este foarte buna in comparatie cu alte laptop-uri pe care le-am avut la test. Imaginea este clara, culorile sunt naturale, luminozitatea maxima este foarte puternica iar unghiurile de vizualizare sunt foarte bune.

Tastatura este iluminata in rosu si cursa tastelor este scurta. Probabil fiind un laptop de gaming subtire nu au putut implementa o cursa mai lunga iar feedback-ul oferit este o idee mai slab decat in cazul unei tastaturi pe care o intalnim pe laptop-urile de gaming „traditionale”, adica groase. Ca idee, puteti compara tastatura cu cea a unui Zephyrus de la ASUS. Apropo, nu are NumPad si nu este by SteelSeries ca la alte modele MSI.

Conectica

In sfarsit portul de alimentare este amplasat semi-corect pe partea stanga. Tot pe partea stanga gasim si portul HDMI. In rest toate porturile sunt pe dreapta: 2x USB Type C. 2x USB 3.0, jack audio combo si LAN.

Conectica este interesanta, cele doua porturi Type C sunt bine venite. De asemenea, amplasarea tuturor porturile des accesibile pe partea dreapta este o idee buna. Portul de incarcare si portul HDMI sunt amandoua pe partea stanga si iti permit un setup bun si un cable management usor.

Bonus, laptop-ul are un slot liber pentru inca o placuta de RAM, iar slotul M.2 pentru SSD este cu interfata SATA 3. Pe site-ul PC Garage apare ca slotul M.2 are interfata PCI Express, din testele mele reiese ca portul are interfata SATA 3.

Performante

Despre placa video am discutat, stim ca este potenta si se descurca foarte bine in jocurile ce dispun de Ray Tracing. Procesorul este vedeta din punctul meu de vedere caci nu-mi aduc aminte sa fi testat un alt laptop cu acest procesor.

Am tot citit informatii despre seria 10 de la Intel si nu am auzit pe nimeni sa laude aceste procesoare. Dupa ce am apucat sa ma joc cu acest laptop nici eu nu voi lauda aceste procesoare. Nu contest performanta lor, insa sunt niste calorifere in toata firea.

De exemplu, in prima zi cand am scos laptop-ul din cutie si am instalat pe el jocurile si programele, in timp ce jocurile se descarcau de pe Steam si de pe browser descarcam benchmark-urile, temperatura varia intre 80 si 90 de grade.

Nu voi arunca cu noroi in laptop pentru ca nu este vina MSI. Sistemul de racire lucreaza si face tot posibilul ca procesorul sa lucreze la o temperatura cat mai mica. O sa mai am laptop-uri la test si de la alti producatori si o sa vedeti ca si acolo este aceeasi problema.

Chiar si cu cele mai avansate sisteme de racire pe care producatorii de laptop-uri le integreaza, procesoarele Intel se incing ingrozitor. Am intalnit problema asta si la seria 7000, 8000 si mai ales la 9000. Vedeti si voi review-urile din trecut.

Dar seria 10 este si mai problematica. Singura solutie pe care o vad este sa folositi un cooler foarte bun ca sa raceasca suplimentar laptop-ul. Sistemul de racire MSI este foarte bun, foarte silentios chiar si la capacitate maxima. Nu am nimic sa-i reprosez.

Dar daca vreti sa va jucati pe un laptop ore in sir va recomand un cooler serios, iar pentru activitati simple ce nu implica gaming-ul va recomand sa treceti laptop-ul pe modul Balanced si temperaturile vor fi normale, in jur de 70 de grade.

JOC FPS AVG HITMAN 95 FIFA20 126 LoL 144 GTA V 81 PUBG 115 AC Odyssey 58

*jocurile au fost rulate in rezolutie Full HD/144Hz si detalii maxime

In benchmark-uri si in gaming laptop-ul s-a comportat asa cum era si normal. Performantele sunt bune dar nu cu mult mai bune decat o configuratie similara dar cu procesor din seria 9.

In gaming diferentele sunt insesizabile si cel mai probabil persoanele care lucreaza cu programe de editare foto/video sau fac streaming vor simti o mica diferenta in bine cu noul procesor.

De exemplu, in Cinebench R20 procesorul i7-10750H a scos 2444 puncte. In paralel i7-8750H a scos 2403 puncte, iar un i7-9750H a scos 2201 puncte. Evident, probabil memoria sau configuratia in sine poate duce la mici diferente de punctaj. Ideea este ca procesoarele sunt foarte asemanatoare ca performante. Un AMD Ryzen 7 4800HS a scos 3561 de puncte in R20 si este si mai rece.

Autonomie

Autonomia este una normala pentru un laptop de gaming. Cele 3-4 ore de autonomie sunt normale pentru un astfel de laptop.

Concluzie si pret

MSI are o istorie bogata in spate si a dovedit tot timpul ca poate produce laptop-uri foarte bune. Modelul de fata este unul reusit, insa procesorul Intel il trage in jos. Recomand cu cooler daca vreti sa va cumparati un laptop cu acest procesor. Indiferent ce brand de laptop alegeti trebuie sa aveti in vedere un cooler pentru o racire suplimentara.

Laptop-ul costa la PC Garage 5598 lei.