Review ASUS ROG Zephyrus G15 cu AMD Ryzen 7 4800HS si GTX 1650Ti

Seria Zephyrus de la ASUS ne este foarte familiara si ne place. Prin aceasta serie avem dovada ca se poate realiza un laptop de gaming subtire si usor dar cu performanta foarte buna. Am testat un model nou ce integreaza un procesor deosebit.

In noiembrie 2019 am testat un alt model Zephyrus dar cu procesor i7 9750H si RTX2070. Tinand cont ca laptop-urile sunt identice din multe puncte de vedere am decis sa nu ma mai repet cu anumite informatii.

Va invit sa cititi review-ul AICI, iar tot ce v-am spus despre design, constructie, ecran, difuzoare sau racire se aplica si aici. Diferentele sunt mici si in general sunt doar la nivel hardware. Oricum am primit la test o unitate sample si automat nu pot sa va ofer niste informatii foarte precise, iar teste sintetice o sa va arat doar cateva.

Insa pe mine m-a interesat un singur aspect si anume performanta oferita de procesor in gaming. Placa video deja o stiu si la fel si voi caci am testat multe laptop-uri cu GTX 1650Ti. Insa procesorul este cu adevarat vedeta acestui laptop.

Inainte sa va prezint ceea ce stie acest laptop o sa trec prin cateva informatii esentiale despre modelul testat. In primul rand este un laptop care cantareste doar 2.1kg si este usor de transportat. Puteti sa-l bagati in ghiozdan fara probleme daca va deplasati foarte mult, deci este bun si pe post de laptop de serviciu.

In situatia in care ramaneti fara baterie si nu aveti incarcatorul la dispozitie, GA502 se poate alimenta si de la o sursa externa prin cablu USB Type C. Autonomia promisa 15.5 ore in idle si 9 ore de browsing. Din experienta mea cu el pot confirma ca aceste valori sunt reale, iar in realitate laptop-ul poate oferi 8-9 ore de autonomie pentru task-uri simple.

Procesorul cu care AMD vrea sa rupa gura targului pe segmentul mobile, Ryzen 7 4800HS, este din punctul meu de vedere o adevarata bestie. AMD a reusit sa produca un procesor care sa rivalizeze foarte bine cu Intel pe un segment unde acestia au dominat ani de zile. Acesta a depasit in teste sintetice Intel Core i9 9880H dar si i7 9750H.

Procesorul pe 7nm si cu 8 nuclee poate fi utilizat atat la editare foto/video cat si la gaming, iar in configuratia cu RTX 2060 este pus si mai mult in valoare. Temperaturile obtinute in testele sintetice si in gaming arata o performanta deosebita. Este destul de clar ca si laptop-ul are o racire foarte eficienta, dar si procesorul este mult mai rece decat un model similar de la Intel.

In testele sintetice a atins 61 de grade, iar placa video a stat undeva la 50 de grade in Cinebench. Iar in gaming procesorul nu a depasit 90 de grade, o valoarea FOARTE BUNA din moment ce concurenta ajunge si la 100 de grade Celsius.

Mai jos va las niste teste sintetice si un tabel cu FPS-urile din jocuri pe setarile maxime.

Joc FPS LoL 144 Shadow of the Tomb Raider 75 FIFA 20 105 HITMAN 77 GTA V 96 PUBG 99

In comparatie cu o solutie cu procesor Intel consider ca varianta cu AMD iese castigatoare. Performanta este mult mai buna, nu se incinge la fel de tare, iar preturile sunt asemanatoare. In versiunea cu GTX 1660Ti, 240Hz, 16GB RAM si 1TB SSD costa la eMAG 7299 lei.