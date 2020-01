Review laptop gaming Dell Inspiron G3

V-am bombardat cu review-uri la laptop-uri de gaming Acer si ASUS si am uitat complet de celelalte branduri. Dell G3 este un model foarte reusit testat de noi recent care vine cu specificatii bune pentru segmentul mid-range. Mai jos v-am pregatit un review simplu pentru un laptop de gaming ce merita atentia voastra.

Specificatii

Procesor Intel Core i7-9750H pana la 4.5GHz

Placa video GeForce GTX 1660Ti 6GB

Memorie RAM 16GB

Stocare SSD 256GB M.2

Stocare 1TB HDD

Ecran Full HD 15.6 inch 144Hz IPS

Design

Este unul dintre cele mai subtile laptop-uri de gaming din cate am vazut. Daca il comparam cu modele din acelasi segment de pret o sa vedeti si voi ca este cel mai cuminte. Poate fi usor confundat cu un laptop office si doar logourile Intel si Nvidia „il dau de gol”.

Tastatura este iluminata doar in alb, un alt lucru neobisnuit pentru laptop-urile de gaming care obisnuiesc sa aiba tastaturi cu iluminare rosie sau RGB, iar cele office de culoare alba, simpla. Nu este un dezavantaj ci spun doar ca acest model este unul „cuminte” din punct de vedere estetic care nu vrea sa iasa in evidenta.

Tastatura este bine spatiata, are o cursa placuta si un feedback placut. Nimic de reprosat la acest capitol. Are NumPad complet si fata de alte tastaturi de pe laptop-uri din aceeasi gama de pret, aceasta mi se pare ca opune cea mai multa rezistenta la apasare.

Butonul de power este amplasat central si include si un senzor de amprenta. Din nou, o alta caracteristica neimportanta pentru un laptop de gaming doar foarte importanta pentru un laptop office.

Trackpad-ul este amplasat putin prea in stanga si atunci cand te joci de pe tastele WASD o sa atingi cu podul palmei peste el. Trebuie dezactivat in gaming altfel o sa devina enervant cand misti cursorul fara sa vrei.

Constructia generala a laptop-ului m-a surprins placut. Este foarte solid si bine realizat din materiale de calitate si nu lasa impresia in nici un loc ca ar fi un laptop banal. Este executat corect si are balamale solide ce permit ridicarea ecranului doar cu o singura mana.

Are guri de racire corespunzatoare si porturile sunt asezate partial corect, adica sunt toate pe partea stanga: HDMI, USB Type C, portul de alimentare, USB 3.0, jack audio si portul LAN. Pe dreapta are doar 2 USB-uri simple.

La acest capitol pot rezuma totul in cateva cuvinte: este un laptop foarte bine construit dar care nu vrea sa strige gaming prin design. O sa ii simti calitatea doar atunci atunci cand pui mana pe el.

Ecran

Am testat multe laptop-uri si va pot garanta ca nu mai exista ecrane proaste mai ales in acest segment. Modelul de fata are 15.6 inch, IPS Full HD cu 144Hz. Se vede corect din toate punctele de vedere si nu are nici un fel de problema. Culorile sunt naturale, luminozitatea este mare daca vrei asta si nu am intalnit zone mai slab iluminate, bleeding sau orice alta problema vizibila cu ochiul liber sau deranjanta in utilizare.

Repet, nu mai exista ecrane proaste cel putin in acest segment de pret. Toate sunt bune.

Difuzoare

Nimic spectaculos. Sunt difuzoare banale care doar functioneaza. Nu pot sa le laud in nici un fel dar nici pot sa arunc cu noroi in ele. Volumul este ridicat, claritatea este una normala in acest segment de pret si singura mentiune pe care o am este ca nu au suficient bass. Spun asta pentru ca am ca termen de comparatie alte laptop-uri rivale pe care le-am testat.

Configuratia hardware

Din punctul meu de vedere este un laptop echilibrat care le ofera pe toate. Are un procesor din generatia a 9-a cunoscut pentru problemele sale cu supraincalzirea. Placa video GeForce GTX 1660Ti este suficient de puternica pentru a rula orice joc din prezent sau din urmatorii 2 ani la un nivel ridicat de detalii.

Cei 16GB de RAM sunt bine veniti pentru un laptop de gaming si te scuteste de o investitie importanta. Sunt in dual channel si functoneaza fara probleme. O mentiune importanta o am pentru SSD.

Acesta este produs de SK Hynix si este in format M.2 cu suport NVMe si interfata PCI Express. Are viteze bune si la scris si la citire dar nu ceva ce nu ati mai vazut. Este placut sa vad ca nu este un simplu SSD M.2 cu interfata SATA si este produs de o companie foarte buna.

HDD-ul este unul de 1TB cu 5200RPM produs de Toshiba. Vitezele sunt normale. Tinenti cont ca este facut doar pentru stocare si atunci nu ai nevoie sa fie zgomotos si nici prea rapid.

Am rulat diferite teste de viteza pentru SSD si HDD, un Cinebench R20 pentru procesor deoarece il consider cel mai relevant test si am verificat temperaturile in gaming si in stres.

Asa cum era de asteptat, procesorul este fierbinte cum se intampla pe orice laptop care il integreaza. Oricat de bun ar fi sistemul de racire acest procesor va sta tot timpul cald. Dar va rog sa faceti o diferenta dintre temperatura normala pe care o are in gaming si temperatura din benchmark. Procesorul niciodata nu o sa atinga in gaming temperaturile pe care le atinge intr-un benchmark.

Asadar, in timp ce rulam Cinebench R20 temperaturile atinse de procesor au fost acestea:

Iar in gaming temperaturile au fost dupa cum se vede in poza de mai jos:

Alte teste pe care le-am rulat le gasiti aici:

Si ca tot discutam despre jocuri, uite ce rezultate am scos:

Joc Setari FPS avg BF5 Ultra 48 Rise of the Tomb Raider Ultra 71 GTA 5 Very High 84 LoL Very High 133 Apex High 66 PUBG Ultra 79 Far Cry 5 Ultra 91

Concluzie si pret

Dintre toate laptop-urile pe care le-am testat in ultima vreme, acest Dell Inspiron G3 mi-a placut cel mai mult. Poate ca sunt putin subiectiv, dar imi place acest design elegant care nu prezinta elementele de gaming atat de agresiv.

Performanta este similara cu a oricarui alt laptop cu aceleasi specificatii, nimic iesit din comun. Diferenta sta in design si in componentele folosite. Din punctul meu de vedere, Dell Inspiron are un design foarte bun si solid si un sistem de racire neasteptat de bun.

Il gasiti la eMAG la pretul 5799 lei, un pret corect pentru un laptop cu hardware complet si pregatit pentru gaming. Bonus vine si cu Windows 10 instalat.