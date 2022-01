Microsoft nu mai produce Xbox One

Xbox One a intrat în stadiu end of life la sfârșitul anului 2020. Microsoft a renunțat la Xbox One X și Xbox One Series S digital în iulie 2020, iar din decembrie 2020 nu mai produce nici varianta standard a consolei. Anunțul oficial a venit de la Cindy Walker, senior director of Xbox console product marketing, iar din spusele sale reiese că Microsoft se va concentra doar pe consolele new-gen Series S și Series X. Singurele unități de Xbox One care vor mai fi vândute de acum înainte vor fi cele rămase în stocurile distribuitorilor și magazinelor. Abordarea Microsoft este total diferită de cea Sony, care a anunțat recent că va produce în continuare PlayStation 4 din cauza stocurilor limitate de PlayStation 5.

Xbox Series S și Series X se vând extrem de bine, mult mai bine decât generațiile anterioare de Xbox, susține Microsoft. Totodată, Series S este singura consolă din noua generație care poate fi găsită la prețul recomandat și cea mai bine vândută consolă de jocuri în anumite regiuni.

Via Techspot