Review Razer Basilisk V2 – un mouse exceptional

Cand vine vorba de periferice sunt destul de sensibil si am o baza mare de date stocata in memorie. Tin minte foarte bine tastaturile si mousii pe care i-am testat chiar si acum 10 ani si pot face usor comparatii. Am testat noul Razer Basilisk V2, un mouse exceptional mai ales daca vrei o prindere foarte buna.

Cochetez cu perifericele Razer de 8 ani (tastaturi, mousi, casti) si la fel de bine cunosc si gama de produse de la concurenta/i. In cazul de fata vorbim despre un mouse care are un rival foarte puternic pe plan local.

Razer Basilisk V2 a fost lansat anul acesta si aduce schimbari majore din toate punctele de vedere si este foarte posibil sa fie unul dintre cele mai bune solutii pentru acest buget. Rivalul sau este unul destul de clar, Logitech G502. Au preturi similare, in jur de 80 de dolari fara reduceri, au cam aceeasi forma si tehnic sunt doi mousi foarte buni.

Razer Basilisk V2 aduce modificari substantiale si de bun simt care il fac in acest moment, cel putin din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni mousi de gaming. Pe scurt, Basilisk V2 aduce un senzor optic denumit Focus+ cu o rezolutie de 20.000 DPI.

Sincer vorbind, acei 20.000 de DPI sunt prea multi pentru aproape orice utilizatori obisnuit. Adevarata caracteristica este acuratetea de 99.6%. Practic acest mouse functioneaza foarte bine pe orice suprafata si pe orice mousepad. Am vreo 10 modele diferite de mousepad si pe toate le-am incercat. S-ar putea sa nu mearga pe sticla, dar cine foloseste sticla pentru suprafata unui mouse?

Mouse-ul se misca foarte rapid si foarte precis in orice tip de joc, de la CoD la LoL, Basilisk V2 nu s-a blocat niciodata iar precizia de care da dovada este incredibila si cred ca orice persoana care va lua contact cu el o sa isi dea seama imediat de acest aspect.

Pe langa senzorul foarte rapid si foarte precis, switch-urile sunt si ele foarte importante. Razer a introdus pe acest mouse, dar si pe noul Mamba, switch-uri noi denumite Razer Optical Mouse. Practic au luat tehnologia de pe tastaturi si au transpus-o pe mousi.

Ele sunt garantate 70 de milioane de apasari, o crestere semnificativa fata de modelele anterioare. Am observat inca de la primul click o diferenta. Opun o rezista un pic mai mare, nu mai sunt la fel de zgomotoase si cursa este foarte scurta. Practic nu ai nici o zona goala in care click-ul sa mearga in gol. Ai apasat, ai actionat. E simplu.

Marea realizare acum vine. Rotita de scroll a fost complet modificata si introduce inclusiv un sistem prin care ii poti regla rezistenta. Daca la Logi ai un buton prin care alegi daca rotita sa se invarta la infinit sau sa mearga in trepte, la Razer ai un potentiometru pe spate si reglezi tu cat de lin sau cat de precis sa mearga. Nu ai doua moduri de functionare ca la Logi ci o plaja intreaga din care poti alege cel mai potrivit mod de a utiliza rotita.

Eu am decis sa o las pe o cursa semi-moale deoarece nu este atat de zgomotoasa si vreau sa mearga mai repede atunci cand fac scroll.

Cablul este o alta precizare importanta de care trebuie sa stiti. Razer a schimbat cablul cu unul mai moale dar tot dintr-un material textil. Este atat de usor si de moale incat este imposibil sa il incurci si nici nu o sa opuna rezistenta atunci cand te joci. Practic nu simti ca ai cablu atunci cand te joci, iar asta este un mare avantaj.

Legat de design, v-am spus inca de anul trecut ca Razer a schimbat materialele folosite pentru periferice. Si acest Basilisk V2 are materiale noi pare sa fie contrusit dintr-un plastic mai dur, mai putin neted dar mai aderent atunci cand iti transpira mana. Nu o sa iti alunece deloc si se simte placut.

Degetul mare se sprijina placut pe aripioara laterala, insa mi-ar fi placut sa vad o solutie inteligenta si pentru degetul mic. Cred ca am o obsestie pentru Mionix Naos 7000 deoarece el avea sprijin si pentru degetul mare dar si pentru degetul mic. Vremuri….

Basilisk V2 costa in jur de 80 de dolari si este o solutie foarte buna daca vrei un mouse confortabil si foarte precis. Legat de soft, o sa va las mai jos capturi din Synapse 3.