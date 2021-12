Review Mi Robot Vacuum-Mop – mai mult aspirator decât mop

Aici, la ArenaIT, nu suntem la primul astfel de review. Am testat deja o serie de roboți de aspirat, începând cu XiaoWa Roborock Lite și ajungând la Mi Robot Vacuum Mop.

Pentru că pe acest l-a testat deja Darius, acum mai bine de un an, nu am să insist prea mult pe review. Am să adaug doar considerațiile mele, pentru că am deja doi roboți în casă, ambii de la Xiaomi. În plus, am mai avut prin casă și alte modele, ba chiar am recomandat și altora. Cel puțin doi prieteni au achziționat produsele testate sau folosite de mine. 🙂 #influencer

Preț, puncte pro și contra

Începem cu finalul, și anume prețul. eMAG îl listează la 849,99 lei, Flanco la 879 lei, PC Garage la 899,99 lei, evoMAG la 1199,90 lei iar Vexio la 1777,99 lei. Dacă vă întrebați de unde diferențele, pe lângă adaos comencial, ultimele două sunt modele PRO sau cu caracteristici puțin diferite. Dar am ales să le listez pentru cei interesați.

Ce mi-a plăcut la Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop a fost faptul că are LIDAR și știe să mapeze încăperea unde aspiră. Bine, adevăratul avantaj vine din faptul că poți să setezi o anumită suprafața din cameră pentru curățenie, fără să ai nevoie de așa-zisele bariere. Practic, dacă știu că am dinningul comun cu bucătăria, dar nu am utilizat decât bucătăria la gătit, pot seta ca Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop să curețe doar acolo. Pare un moft, dar salvează timp și energie electrică. Iar cum aceasta din urmă tot crește, cred că merită investiția.

Apoi, un alt aspect pozitiv este că are un pattern inteligent de aspirare, așa că termină treaba în jumătate din timpul pe care primul meu robot îl alocă aceleiași sarcini.

Unde pui că îl adaug ca și la celelate produse Xiaomi, în Mi Home, sau Xiaomi Home, în funcție de telefonul folosit. Iar cum am mai multe aspiratoare, pot să le setez anumite automatizări, astfel încât să aspire anumite camere, în anumite zile, la anumite ore. Spre exemplu, luni, miercuri si vineri curăță camerele unde au și dockingurile, iar marțea și joia, camerele celelalte. Bine, le mut eu manual acolo, but still, you got the point!

Au fost și aspecte care m-au dezamăgit. Mai ales funcția de mop. Practic, am folosit-o o singură dată la început. Asta pentru că lasă o linie fină de apă pe parchet, nu curăță umed. Apoi, recipientul nu poate fi curățat ușor… Dar cam atât am găsit ca minusuri.

Recomandarea mea este să îl achiziționați dacă nu aveți pretenția și de curățare umedă și nu ca upgrade la ceva care are deja mop. Practic, dacă aș alege să înlocuiesc acel XiaoWa pe care îl am deja, aș merge pe mâna acestui model cu ochii închiși.