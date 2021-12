Probabil cele mai bune periferice pentru munca de birou – Razer Pro Type Ultra si Razer Pro Click Mini

Razer, pe langa perifericele de gaming, are si o gama special conceputa pentru munca de birou. Fie ca esti un editor video, un jurnalist sau un om care face munca de birou, perifericele de la Razer sunt ideale pentru tine. Uite de ce.

Cand auzi de Razer te gandesti la mousi sau tastaturi de gaming. Corect, de acolo au inceput. Dar de curand au si periferice pentru profesionisti. Pentru acei oameni care petrec ore in sir la birou si au nevoie de niste periferice de calitate care sa-i ajute in activitatea lor.

Am testat un mouse, o tastatura si un mousepad de la Razer, toate dintr-o gama noua de periferice profesionale. Si mi-au placut atat de mult incat ma abtin cu greu sa nu le comand pentru mine.

Tastatura se numeste Razer Pro Type Ultra si este disponibila pe alb, iar sasiul este de un gri generic + iluminare alba. De ce este atat de speciala? Pentru ca este o tastatura mecanica gandita exclusiv pentru productivitate. Si nu orice fel de productivitate. Pandemia ne-a schimbat stilul de viata si multi lucram de acasa.

Asa ca Razer a gandit o tastatura mecanica extrem de silentioasa ca sa nu iti deranjezi familia sau membrii din jurul tau atunci cand tastezi. Este wireless, functioneaza si prin Bluetooth, iar in pachet gasiti si un palm rest extrem de confortabil. Este moale, pufos rau de tot.

Tastatura ofera o ergonomie deosebita, iar sunetul produs de taste este…inexistent. Aproape inexistent. Mi-ar fi si rusine sa spun ca este o tastatura galagioasa. Intr-o sala de sedinte goala, am tastat nebuneste si zgomotul produs a fost…minim. Ca termen de comparatie luati sunetul unei tastasturi cu membrana. Nu pare wow, dar tineti cont ca este o tastatura cu switch-uri MECANICE.

Materialele folosite sunt de top, mult peste ce intalnesti la perifericele de gaming. Va spuneam ca Razer a ales de cativa ani sa ofere un plastic mai slab calitativ pe tastaturile lor de gaming. Aici nu este cazul. Este acel plastic consacrat de la Razer pe care il intalneam in trecut pe tastaturilor lor scumpe. Acel plastic usor cauciucat, mat si extrem de placut la atingere.

Nu trebuie sa apesi tare pe taste deoarece nu au nevoie de o forta mare. Mai mult, poate fi folosita pe wireless, Bluetooth sau cablu si daca aveti si un mouse din aceeasi serie puteti conecta ambele periferice printr-un singur dongle USB. Yes!

Are autonomie ridicata, peste 200 de ore autonomie indiferent de tipul conexiunii. Si ca tot vorbeam de conexiune…pai se putea? Se putea? Razer a facut o minune, iar tastatura se poate conecta la 4 dispozitive separate SIMULTAN! Da!!!!

Cat despre mouse, Pro Click Mini, tot ce am scris mai sus despre tastatura se aplica si aici. Materiale de calitate, premium, un click silentios si o forma ergonomica. Rotita de scroll este extrem de silentioasa si functioneaza in trei moduri: Tactile Mode, Free Spin Mode, Tilt Click.

Autonomia este de peste 700 ore pe BT si peste 400 ore pe wireless. Functioneaza cu baterii AA sau acumulatori AA, depinde ce aveti la indemana. Si poate functiona si cu o singura baterie AA, dar mai putine ore. Dar functioneaza!

Se poate conecta la 4 dispozitive simultan, are 7 butoane programabile si poate functiona pe acelasi dongle USB cu tastatura Razer Pro Type Ultra.

Cat despre covorasul de la intrare, pardon, mousepad, acesta este si el unul premium si de buna calitate. Este urias, perfect pentru a acoperi biroul in intregime si pentru a avea o suprafata aderenta peste tot. Nu stiu ce sa va zic mai multe despre el. Aluneca bine orice mouse pe el.

Softul este acelasi, nimic schimbat. Aici mi-ar fi placut sa vad ceva dedicat si o sa dau o bila neagra.

Mouse-ul costa 349 lei in versiunea normala, deci nu Mini cum am avut eu la test. Inca nu vad sa fie disponibil in Romania. Iar tastatura este 699 lei la eMAG.

Razer Pro Glide costa 30 de euro in versiunea XXL si 10 euro in versiunea medie.