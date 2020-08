Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop review: un aspirator aproape perfect

Am utilizat pentru vreo trei săptămâni un aspirator (robot, automat) Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop așa că acum vă pot spune care sunt impresiile mele despre acesta într-un scurt review.

Utilizez de vreun an și jumătate unul din primele modele de aspirator robot de la Xiaomi, un MiJia Mi Robot care a costat 1600 lei vremea aceea. Așa că îl pot compara cu Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop primit la test, care costă, apropo, chiar și sub 1100 lei: PCGarage, eMAG.

Ambalaj și design

În cutie găsiți aspiratorul, tavița pentru apa mopului, laveta acestuia și peria laterală, pe care trebuie să o atașați voi. Ca design seamană cu vechiul meu model, însă e mai mic și nu are radarul/laserul de deasupra. Există și o variantă cu radar, care se numește Mi Robot Vacuum Mop Pro și costă vreo 1400 lei, însă veți vedea până la final de review că, după părerea mea, nu merită diferența de preț.

De asemenea, stația de încărcare de la noul model este mai mică și mai arătoasă. În rest, aspiratoarele seamănă destul de mult.

Nou vs Vechi

Cum funcționează, ce știe să facă și cât de bine aspiră?

Nu o să vă plictisesc cu specificații tehnice dar vă las un scurt video mai jos, de la Xiaomi Malaysia, în care se explica (un pic cam pompus) cum funcționează Mi Robot Vacuum Mop și ce știe să facă.

Cum se descurcă cu obstacolele?

Din punctul meu de vedere, lipsa radarului n-a fost o problemă. Aspiratorul nu se lovește de pereți sau obiecte mai mult decât o face al meu, semn că senzorii pe care îi are sunt suficienți și își fac treaba destul de bine.

Însă, neavând acel radar nu veți vedea o hartă în aplicația (merge împreuna cu Mi Home) acestuia decât pe măsură ce aspiratorul o descoperă. Chiar și așa, aplicația are o funcție care îți permite stocarea hărților descoperite și, după un anumit număr de aspirări, vei putea să direcționezi aspiratorul unde vrei tu, pentru a face treabă pe acea zonă. Mai jos aveți niște capturi din aplicație.

Unde l-am folosit și cum aspiră? Cum merge mopul?

Eu l-am folosit pentru a aspira o suprafață utila de aproximativ 70 mp, însă strict zona care se poate aspira, conform aplicației este undeva între 32 și 34 metri pătrați. La fel îmi spune și modelul meu de aspirator.

Aspirarea se poate face cu sau fără mop. Daca alegi să aspiri cu mop, atunci trebuie să umpli recipientul acestuia cu lichid de curățare (eu am pus + soluție pentru parchet), să-i atașezi laveta și să pui mopul sub aspirator. Operațiunea e foarte simplă.

Eu am aspirat de fiecare dată cu mop. Recomandare e ca odata la 30 de minute să oprești aspirarea și să cureți laveta. Cum la mine aspirarea durează cam 40 de minute nu mi-am mai bătut capul cu asta.

Poate vă întrebați cum se face curățarea cu mopul? Pai simplu, practic acesta aspiră în față și trage mopul după el. Așa se face că zona peste care trece mopul este deja aspirată.

Bun, acum să vă spun părerea mea despre cum aspira: cel puțin la fel de bine ca aspiratorul meu, după care mai rămâne foarte puțină mizerie vizibilă, sub 10%. Doar că, acest Mi Vacuum Mop are și avantajul faptului că, de fapt, șterge cu umed după el. Așa se face că la finalizarea programului podeaua miroase frumos și se simte mult mai curată, pentru că nu mai există aproape deloc praf pe ea.

Laveta mopului se prinde cu scai de recipientul lichidului și se poate spăla la mașina de spălat. Eu vă recomand, totuși, să vă luați două lavete și să le rotiți. Veți fi uimit câtă mizerie se strânge pe ea.

Puncte negative

Nu sunt prea multe. Însă am vreo câteva. În primul rând, mi se pare că bateria ține prea puțin. Poate și pentru că avem și un mop (prin care este pompat aer) care trebuie pus în funcțiune. Cred că o singură dată (din vreo 4 aspirări) s-a realizat tot programul (pentru cei ~32 mp) integral fără încărcare. În celelalte cazuri aspiratorul s-a oprit pe la 15% și s-a dus la încărcat. După 80% (parcă) a plecat să termine treaba.

Un alt mic punct negativ este că nu poți clăti cum trebuie recipientul lichidului pentru spălat pe jos. Ori n-am găsit eu, ori chiar nu se poate desface complet. Și nici n-aș fi vrut să-l stric.

Și cam atât.

Concluzie

De când am luat aspiratorul menționat în review am ajuns la concluzia că nu știm cum am putut să trăim fără el. Am fost sceptici la început că nu trage bine, dar nici vorbă de așa ceva. Face curat o dată la 2-3 zile și avem tot timpul curat în casă. O dată la 2-3 săptămâni mai trebuie să facem manual curat, cu aspiratorul clasic, pentru a putea aspira și în locurile unde acesta nu ajunge.

Chiar și așa, aceste aspiratoare sunt, cum ar zice americanii, „salvatoare de viață”. Foarte recomand acest Mi Vacuum Mop care acum are un preț și mai decent și îți face viața mult mai frumoasă și mai ușoară.