Review Sony RX100 VI – o camera foto compacta care inca merita cumparata

Cred ca putem sa cadem toti de acord ca telefoanele au inlocuit camerele foto compacte ieftine. Orice telefon din ultimii 4 ani poate realiza fotografii mai bune decat un aparat foto de 200-500 lei. Totusi, exista un aparat foto compact care inca merita cumparat.

Nu stiu cum faceti voi, dar eu cand plec in concediu fac multe poze. In ultimii 8 ani nu am mai luat cu mine aparatul foto si toate amintirile mele au fost realizate cu camera foto de pe telefonul mobil. De cele mai multe ori cu telefoanele pe care le primeam la test.

De exemplu anul acesta am plecat in concediu in Viena cu Mate 30 Pro si iPhone 11 Pro, anul trecut am fost in Creta cu Samsung Galaxy Note 10, cu Pixel 3 si P30 in Istanbul si lista poate continua. Toate pozele le gasiti pe site. Am profitat de fiecare model nou de telefon atunci cand l-am avut la test mai ales daca avea o camera buna.

Practic telefonul a reusit sa tina loc si de camera foto si am fost foarte multumit. Totusi, exista un aparat care inca merita cumparat daca vrei sa faci poze bune in concediu. Si nu este un aparat pe care sa-l schimbi in urmatorii 2-3-5 ani. Este un aparat pe care il poti tine si 10 ani deoarece este foarte capabil.

Este vorba de Sony RX100 VI, declarat cel mai bun aparat foto compact din prezent. Pe cat este de laudat si performant pe atat este si de scump. Costa la eMAG 4399 lei. De banii astia ai putea spune ca iti poti cumpara un telefon de top.

Este adevarat, poti sa-ti cumperi un telefon de top, insa performantele acelui telefon pe partea foto nu se pot compara cu performantele acestui aparat. O sa va povestesc imediat despre aparat.

Intreabarea mea este: merita sa cumperi un aparat foto de 4399 lei si sa faci poze cu el in concedii decat sa folosesti telefonul? Da si nu. Da, daca esti o persoana atrasa de fotografii, iti place sa fotografiezi si vrei ca pozele sa fie unele foarte bune. Nu, daca consideri ca telefonul tau iti este suficient si nu pui asa mult accent pe fotografii.

Eu fac parte din prima categorie si da, mi-as cumpara un aparat foto doar pentru fotografii si filmari. Prefer sa nu umplu memoria telefonului cu poze, prefer sa trag de baterie cat mai mult deoarece roaming-ul consuma destul de multe resurse, iar GPS-ul la fel. Deci un aparat foto dedicat pentru mine este ideal.

Fiind in izolare nu am putut sa fac foarte multe lucruri cu aparatul. Am fotografiat cainele, rozatoarele, florile, am iesit putin pe strada, am fotografiat…mancarea…Totusi, am reusit sa-mi fac o idee despre aparat. Plus ca sunt doar un amator. Desi am cochetat cu domeniul foto/video in urma cu 5-6 ani, am renuntat din motive financiare. Deci nu ma consider un fotograf profesionist ci doar un amator care din cand in cand mai pune mana pe un aparat foto.

RX100 VI vine cu un obiectiv integrat de 24-200mm cu f/2.8-f/4.5. Ai posibilitatea sa faci zoom optic destul de mult, mult mai mult decat iti permite un telefon de top. Asta te va ajuta foarte mult daca vrei sa fotografiezi ceva care se afla la distanta mare fata de tine iar zoom-ul prin metoda pasului nu te poate ajuta. Este un obiectiv luminos, nu se poate schimba si il consider suficient.

Senzorul de pe acest aparat este un Exmor RS CMOS de 20.1MP, 1 inch dimensiune cu cip DRAM, iar procesorul de imagine este un BIONZ X si circuit primar LSI. Senzorul este mai mare decat cei folositi in mod normal pe camerele compacte, 1/2.3 inch si evident este mai mare decat orice alt senzor pus pe un telefon mobil.

Totusi, este mai mic decat senzorii APS-C si cei pusi pe DSLR-urile clasice. Acest senzor de 1 inch pare sa formeze un echilibru si ofera o imagine buna intr-un format compact. Daca vrei senzori mai mari trebuie sa alegi si un aparat foto mai mare. Astfel, ai un aparat foto compact cu un senzor mediu care poate realiza fotografii foarte bune in lumina buna.

Autofocusul este considerat cel mai rapid din lume pe acest aparat, doar 0.03 secunde. Pot confirma ca este un autofocus rapid, insa nu am cum sa masor timpul efectiv de focalizare. Cert este ca in orice conditie aparatul a focalizat rapid si precis.

Filmeaza 4K la 30FPS si poate trage in rafala cu 24 de cadre pe secunda. Per total un aparat foto compact cu senzor bun, procesare rapida, autofocus rapid si forme compacte incat il poti baga si in buzunar.

Corpul aparatului a fost gandit clar de un japonez care se plictisea. Este foarte bine gandit si foarte bine asamblat incat si dupa cateva zile mai descoperi cateva ceva. Felul in care au integrat blitul, finder-ul si pozitionarea butoanelor sunt la un nivel ridicat de calitate.

Are un ecran rabatabil foarte bun pe care il poti intoarce spre privitor si te ajuta atunci cand vrei sa te filmezi pe tine. Poate te apuca vlogging-ul prin concedii. Butoanele sunt cam mici dar bine spatiate incat sa le incurci.

Blitul are un buton dedicat de unde il activezi si la fel si vizorul, insa introducerea lor inapoi in carcasa se face manual. Vizorul este digital dar unul dintre cele mai bune pe care le-am vazut.

Camera ofera si un inel la baza obiectivului de unde poti regla diferite functii. Fiecare mod in parte (P, A, S, M, SCN, etc) iti ofera o metoda de personalizare prin inelul de la baza obiectivului. Uneori te ajuta sa faci zoom ca si cum ai roti de un obiectiv, insa totul este electronic. In rest te lasa sa modifici timpul de expunere, sa treci prin diferite scene, sa reglezi apertura si multe altele. Totul depinde de modul in care esti.

Bateria este detasabila si aparatul se incarca prin micro USB, deci nu trebuie sa ai un incarcator special pentru baterie. Ai port micro USB si HDMI la indemana si slot de carduri SD la baza. Este foarte bine ca il poti incarca cu bateria la interior deci te poti folosi de o baterie externa sa incarci aparatul sau de orice incarcator ai la indemana. Ideal pentru concedii.

Despre calitatea pozelor nu stiu cat de multe pot sa va spun. Este imposibil sa gresesti si sa faci poze proaste cu aparatul asta. Plus ca in ziua de azi nu prea ai cum sa mai gasesti un aparat foto slab indiferent de brand.

Pozele sunt asa cum te astepti sa fie, clare, luminoase, iar culorile de la Sony au fost tot timpul naturale. Filmarile sunt si ele bune. Ce mentiune am este ca atunci cand lumina este slaba sau incepe sa se intunece afara apare zgomotul de imagine. Este clar de ce, senzorul nu este unul foarte mare. Dar la fel ca la telefoane exista un night mode.

Am considerat acest RX100 VI ca fiind un iPhone SE al aparatelor foto: este compact, adopta tehnologii de la fratii mai mari, ofera hardware de top intr-un buget relativ mic si nu toata lumea il va intelege.

Mie mi-a placut aparatul si da, l-as cumpara daca as avea 4000 de lei si as calatori foarte mult. Si repet ce am spus si la inceputul review-ului, priviti-l venind de la un amator. Costa la eMAG 4399 lei.