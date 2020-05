Review iPhone 11 Pro dupa 8 luni de utilizare

Se fac 8 luni de cand am intrat in posesia lui iPhone 11 Pro. Am decis sa revin cu un scurt review dupa aceasta perioada si sa va spun ce imi place si ce nu imi place la acest telefon.

iPhone 11 Pro, 256GB, este telefonul meu de baza din septembrie 2019. L-am cumparat la precomanda si am facut upgrade la iPhone 6S 64GB care m-a tinut 3 ani jumatate. Onorabil zic eu. Totusi, vreau ca acest 11 Pro sa ma tina mai mult de 4 ani.

Ceea ce am spus in review-ul telefonului de anul trecut este si acum valabil, insa vreau sa adaug cateva informatii pe care nu le-am putut oferi atunci. In timp ce folosesti telefonul pe o perioada mai lunga de timp incepi sa il descoperi mai bine, iar doua luni nu sunt neaparat suficiente.

Intre timp te invit sa citesti review-ul pentru iPhone 11, o alternativa mai inteligenta si mai ieftina.

Vreau sa incep cu design-ul si anume cu greutate telefonului. La inceput nu m-a deranjat ca este greu, 188 grame, insa acum parca il simt din ce in ce mai greu. Nu-mi place, uneori este incomod. Poate si faptul ca de 2 luni stau acasa si am mai mult timp sa stau cu telefonul in mana m-a facut sa-l simt mai bine.

Atunci cand dau husa jos, pentru ca le mai schimb intre ele, este inevitabil sa nu fac un print screen. De asemenea, atunci cand il tin cu o singura mana si vreau sa-l blochez reusesc sa apas si pe butonul de volum up si iarasi fac un print screen. E o chestie care ma enerveaza, cred ca am 50 de print screen-uri in telefon.

L-am folosit si fara husa, ecranul a avut protectie de sticla doar o luna pentru ca toate foliile s-au spart. Scap telefonul din pat, de pe birou, din buzunarul de la pantalonii de casa si imediat folia crapa. Asadar, telefonul a stat fara folie pe ecran si pana acum nu are nici o zgarietura. Rezista bine ecranul.

Sticla de pe spate mi se pare si acum la fel de geniala. Nu are nici o zgarietura si chiar daca apar cumva mici zgarieturi se pot sterge fiind o sticla matuita. Imi place foarte mult cum arata sticla de pe spate si cum se simte.

Rezistenta la apa exista ca sa ma exprim asa. Spal telefonul o data pe saptamana, dar prima data cand l-am bagat in apa a fost in februarie in concediul din mini tripul Bucuresti-Budapesta-Viena cu masina.

Atunci l-am bagat in apa de la baile termale Szechenyi. Am stat cu telefonul in apa cam 5 ore, am facut poze in apa si sub apa si a rezistat cu brio. L-am clatit cu apa curata si am suflat de cateva ori in mufa de alimentare, insa a durat cam o ora pana s-a uscat complet si am putut sa-l incarc.

Deci mare grija atunci cand il folositi in apa deoarece daca ramaneti fara baterie nu puteti sa-l incarcati daca mufa este uda. Totusi, de atunci am ramas cu o mica problema la difuzor. Uneori distorsioneaza la volum maxim.

FaceID functioneaza impecabil si sincer nu m-as mai intoarce niciodata la TouchID sau un alt senzor cu amprenta. Nici in ecran si nici pe spate. FaceID este mult mai rapid, mai comod si mai practic. Nu am ce sa-i reprosez dupa aceste luni de utilizare.

Update-uri despre camera foto nu am, ceea ce am spus in review-ul initial se aplica si acum. Este unul dintre cele mai bune setup-uri foto din acest an si cu siguranta cel mai bun setup pentru video. Daca vrei sa filmezi cu 11 Pro o poti face linistit.

Cand am avut Mate 30 Pro si am plecat in concediu cu prietena, am decis sa folosim telefonul de la Huawei ca sa il si testez cu ocazia respectiva. Insa amandoi ne-am enervat dupa ce am vazut cat de greu se misca, cat de greu focaliza si ce enervant era sa asteptam DUPA ce am realizat fotografia ca telefonul sa o proceseze. Cand am avut Note 10 in Creta n-am avut problema asta, telefonul acela era genial pe partea foto atat ca experienta cat si ca rezultate.

Bateria a pierdut 3 procente din viata in cele 8 luni, insa in continuare imi ofera suficienta viata pentru a lucra pe telefon fara griji pana seara. In perioada aceasta bateria tine si 3 zile. Totusi, la cum se misca lucrurile cel mai probabil voi schimba bateria peste 1 an jumatate. Asta ca sa pot tine telefonul fara probleme 4 spre 5 ani pana cand il voi schimba. Daca nu apar si alte probleme (cum spre exemplu la 6S mi s-a stricat si difuzorul) atunci merita sa schimb bateria si sa ma bucur in continuare de telefon.

Il incarc atat cu alimentatorul din pachet cu Fast Charge cat si pe un pad wireless. Ambele variante imi plac, insa atunci cand ma grabesc si vreau sa-l incarc rapid clar nu folosesc incarcatorul wireless pentru ca nu stie de incarcare rapida.

Din cei 256GB mai aveam liberi 118GB, insa recent mi-am cumparat niste spatiu de stocare in iCloud pentru back-up, deci am in jur de 1.3TB de stocare si nu-mi fac griji. Memoria este foarte rapida, iar procesorul face ca telefonul sa zboare prin orice aplicatie.

In cele 8 luni de utilizare telefonul nu a dat nici un semn de oboseala, nu s-a blocat niciodata, nu a agatat niciodata prin aplicatii sau meniu si nici nu am fost obligat sa-l restartez. A functionat ca la carte, iar asta este fix ce imi doream de la un telefon. Sa functioneze fara lag, fara timpi de asteptare cand deschid o aplicatie, sa fie rapid intre aplicatii si sa raspunda rapid la orice comanda.

Ce nu-mi mai place este felul in care accesezi notificarile si Control Center-ul. Practic trebuie sa tragi de ecran de sus in jos fie din stanga pentru notificari fie din dreapta pentru Control Center. Chestia asta a inceput sa ma enerveze pentru ca este greu de facut cu o singura mana, de multe ori uit care-i care si am tendinta sa trag de jos ca la 6S.

Nu-mi mai place ca atunci cand vreau sa-l sting nu pot doar din butonul de Power. Trebuie sa tin apasat si pe butonul de volum up cateva secunde. M-am obisnuit dar tot nu-mi place. Insa cel mai mare minus, cel mai deranjant aspect este AppStore-ul.

Nu stiu ce s-a intamplat cu noul iOS 13, insa nici o aplicatie nu mi se mai actualizeaza automat. Chiar daca sunt setate pe automat, aplicatiile nu se actualizeaza decat daca intru in AppStore si dau refresh. Atunci gaseste noile update-uri si incepe instalarea.

Am cautat pe internet si problema pare sa nu fie doar la mine. Nici pana acum nu am reusit sa-i dau de cap. Nici atunci cand telefonul este conectat la Wi-Fi si este la incarcat nu isi face update la aplicatii.

Dupa mai bine de jumatate de an ma declar in continuare multumit de telefon. As mai da 6200 lei pe el? Cu siguranta da!

Il gasiti la eMAG la 5229 lei in versiunea de 64GB, 5999 lei in versiunea de 256GB si 8000 lei in versiunea de 512GB.