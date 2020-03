Review Huawei Mate 30 Pro – un telefon fara suflet

Am primit Huawei Mate 30 Pro la test cred ca acum mai bine de o luna prin intermediul Orange Smartphone Tester. Am vrut sa vedem ce inseamna sa ai un telefon fara serviciile Google si daca se poate trai si altfel.

Cum spuneam, am primit telefonul de la Orange acum o luna si a trebuit sa pregatesc un review, insa fiind bolnav in ultima saptamana am amanat review-ul. Mentionez inca de la inceput ca acest review nu va fi unul foarte lung si cred ca stiti si voi de ce.

Telefonul NU vine cu Google Play Store deci nu accesul la aplicatii este unul limitat. Am incercat sa folosesc telefonul fix asa cum este si sa ma folosesc de aplicatiile din Huawei AppGallery. O sa vedeti pe parcus ce gasiti acolo.

Design

Huawei Mate 30 Pro este un telefon aratos si bine construit. Nu este foarte lat si chiar se tine bine in mana fata de alte telefoane. In schimb este cam lung si asta poate pune probleme persoanelor cu maini mai mici.

Este foarte alunecos, insa pentru asta exista o husa in pachet din plastic mat care protejeaza bine telefonul si recomand sa o folositi. Nu il face mai gros ci doar ofera o aderenta mai buna si extra protectie daca il scapati.

Tot legat de design nu pot sa nu remarc ecranul foarte curbat pe margini. Este o curbura mult mai agresiva decat oferea Samsung in trecut, iar asta nu pot sa spun ca imi place. Exact ca la coreeni, atunci cand iti este lumea mai draga poti accesa comenzi fara sa vrei si sa te trezesti ca ai deschis x meniu.

Si daca tot suntem la capitolul asta aflati ca telefonul NU are butoane de volum, singurul buton fizic fiind cel de power. Butoanele de volum au fost eliminate si daca vrei sa reglezi volumul trebuie sa apesi de 2 ori pe curbura ecranului (ori pe stanga ori pe dreapta) si o sa-ti apara sliderul pentru volum. Poti sa-l reglezi fie miscand degetul pe marginea ecranului fie din slider.

Cumva imi place ideea, imi place ca au avut curaj sa o faca altfel, insa in practica mi-am blestemat zilele. Daca vrei sa reglezi rapid volumul nu ai cum, iar atunci cand o faci in graba nu o sa functioneze. In concluzie este un fail.

De notch nu o sa ma leg, nu imi displace si sunt deja obisnuit cu el. Ce imi place mai putin este deblocarea faciala implementata de Huawei. Notch-ul a aparut pe acest model deoarece Huawei a venit cu o alternativa la FaceID. Mi-a placut asta caci eu sunt de parere ca senzorul de amprenta trebuie sa dispara.

Insa in momentul in care mi-am inregistrat fata am avut un soc putin neplacut. Procesul este similar ca la iOS, insa la Huawei a trebuit sa-mi rotesc capul doar o data. Ma intreb cat de sigur este acest proces de deblocare si daca nu cumva poate fi usor pacalit de cineva care seamana cu mine. Mi se pare un proces mult prea slab de inregistrare care nu-mi ofera siguranta.

Deblocarea functioneaza foarte bine si este rapida, insa nu am incredere deplina in ea.

Software

Aici nu sunt multe de spus. Ruleaza Android 10 dar nu are serviciile Google. Practic nu Youtube, Google Play Store, WhatsApp, Instagram, Facebook si nici nu poti sa le descarci. Nu poti sa ai cam nici o aplicatie populara pe care o folosesti in mod normal pe Android.

Am intrat pe Facebook si Youtube din browser, insa nu e deloc placut. Maps poate fi folosit din browser dar fara functia de navigare. Practic esti limitat si nu ai multe aplicatii. Evident ca am incercat sa fac rost de aplicatii prin diverse mijloace, dar le-am sters. Am vrut sa folosesc telefonul fix asta cum este si sa nu va imbarlig cu fel si fel de ocolisuri.

AppGallery cu care se lauda Huawei este posibil sa aiba un viitor frumos. Inca sunt putine aplicatii cunoscute acolo, majoritatea sunt chinezesti si dubioase rau. Dar am gasit si cateva romanesti care provin de la banci sau de la furnizorii de utilitati.

Mai bine va las niste poze din galerie.

Camera foto

Mate 30 Pro se descurca foarte bine in orice situatie. L-am testat si ziua si noatea si per total pozele sunt reusite. Ce m-a enervat cel mai mult este softul. De exemplu, dupa ce faceam o fotografie random imi aparea mesajul „mentineti telefonul nemiscat pentru a imbunatati contrastratul”. Mesajul asta imi aparea random dupa ce poza era deja facuta, deci mai trebuia sa stau cu telefonul nemiscat inca 2 secunde pentru un cadru banal.

Nu vorbesc de Night Mode sau un alt mod cu pretentii. Am incercat sa aflu dupa ce criteriu se intampla acest lucru si nu am aflat, deci totul este random. Nu vreti sa stiti cat de nasol e sa vrei sa faci o poza repede dar telefonul sa nu te lase.

Trecand peste aceasta problema pozele sunt foarte bune, filmariel la fel, Night Mode-ul este foarte bun si zoom-ul 50x chiar e tare. Am facut poze din mana cu zoom 50x in timp ce eram in masina, deci stabilizarea functioneaza de minune.

Autonomie

Ca orice alt telefon din zilele noastre. De dimineata pana seara ai autonomie daca il forjezi, iar daca ai grija de el asa cum am facut eu, neavand multe lucruri de facut pe el am prins si 2-3 zile autonomie.

Concluzie

Huawei Mate 30 Pro ar putea fi un telefon bun, insa lipsa serviciilor Google este un dezavantaj major. Practic nu ai ce sa faci cu telefonul decat sa-l folosesti pe post de aparat foto, alternative inca nu ai in magazinul lor si tot ce iti ramane de facut este sa te risti sa iei aplicatiile folosind metode obscure.

Telefonul il gasiti la Orange.