Review sistem Gaming Zmeu Plus – sistem de gaming accesibil gata asamblat de PC Garage

Sistemele marca PC Garage nu cred ca mai au nevoie de introducere lunga. Le-am prezentat aproape pe toate si multi v-ati convins pe pielea voastra ca ele sunt exact asa cum le descriem si noi. Ne bucuram ca aveti incredere in noi si ne urmati sfaturile. Astazi o sa vorbim despre un alt sistem PC Garage, unul care mie imi place foarte mult.

Imi place nu puterea lui de procesare, nu cum arata ci cum a fost gandit. Imi plac sistemele accesibile gandite pentru gaming. Imi place sa vad unde s-a facut economie astfel ca utilizatorul sa primeasca doar ce are nevoie. Cumva nu toti reusesc sa faca un astfel de echilibru si atunci cand il gasesc intr-un produs imi place.

Acest sistem se numeste Zmeu Plus Black Friday Edition si a fost conceput pentru cei care vor sa se joace dar nu au un buget foarte mare alocat pentru asta. Este totusi un sistem puternic cu un procesor de generatie noua, o carcasa frumoasa, SSD performant si nu in ultimul rand o constructie exemplara.

Carcasa este proprie PC Garage, model Alphagear Primalist RGB, care ofera in standard doua ventilatoare de 120 si 140mm. Sunt silentioase, au un flux decent de aer si fac fata intr-un sistem ca acesta.

Carcasa este aratoasa, insa nu este foarte mare. Mi-a placut ca este un sistem compact si nu va ocupa mult loc pe birou sau sub birou. Are porturile necesare USB 2.0 si 3.0, o lumina RGB frontala sub forma unei dungi si un capac lateral transparent. Zona unde se instaleaza sursa este separata, deci cablurile au loc sa fie ascunse acolo si sa nu afecteze design-ul.

Pe partea de procesare avem un AMD Ryzen 5 5500, un model foarte decent pentru gaming dar si pentru alte lucruri mai complexe. Este un procesor foarte popular si apreciat de gameri. Cu sase nuclee si un TDP de 65W, este un procesor accesibil foarte performant.

Se descurca bine in multitasking si in aplicatiile care stiu sa foloseasca multe nuclee. Nu se incinge deloc in sarcina maxima si nu are nevoie de un cooler mare sa fie racit. Se poate folosi si cel stock fara probleme.

SSD-ul este un ADATA Legend 710 pe care l-am testat si noi in trecut. Este foarte ok ce stie sa faca pentru banii lui. Vitezele nu sunt rele deloc, iar ADATA este un brand serios.

Procesarea grafica este asigurata de o placa video AMD Radeon RX 6600 de 8GB de la ASRock. Placa in sine este micuta, avand un PCB redus. Totusi, ASRock a montat o racire babana astfel incat ea sa faca fata celor mai solicitante jocuri.

Pentru rezolutie Full HD este o placa excelenta si nu pot sa va mint, nu o pot recomanda pentru QHD (2K) sau mai mult. Astfel, am testat cateva jocuri ca sa vedeti cum se comporta intregul sistem.

Fornite – 150FPS in medie cu setari grafice la maxim

RDR2 – in functie de setarile grafice (unele pe medium si altele pe high) o sa ai undeva la 70FPS in medie, dar variaza destul de mult in functie de preferintele tale grafice. Recomand setarile pe medium pentru a ajunge la o medie de 80FPS.

Cyberpunk 2077 – cu setari high o sa ai 60-65FPS medie. Eu zic ca e decent, dar poti si pe medium sa te joci.

God of War – setarile au fost pe high, iar FPS-ul variaza in functie de lumina din joc. Ziua ai sub 60FPS, iar cand sunt scene intunecate ajunge si la 90FPS.

LoL – aici variaza intre 60FPS in luptele 5vs5 si 140-150FPS cand nu este actiune. Acel 60FPS este pret de cateva secunde pentru ca in medie ai 120FPS.

Memoria RAM instalata este de 8GB, insa ai trei sloturi libere sa adaugi ulterior cat mai doresti. Stiu ca o sa ziceti ca este putina memorie, insa ai toata libertatea sa adaugi cat RAM doresti in viitor, cand iti mai permite bugetul.

Sursa are 850W si eficienta 85%, provine de la MSI, deci iar un plus. Nu este o pocnitoare ordinara. Asadar, nu este deloc un sistem slab. Merg jocurile in Full HD fara stres si cu setari grafice avansate. Sistemul nu se incinge, este stabil si arata bine.

Sistemul il gasiti AICI. Momentan este indisponibil si nu are pret deoarece el va fi listat de Black Friday la un pret promotional. Eu stiu pretul si de aceea va spun ca este un sistem foarte bun. Nu pot sa-l dezvalui, dar aveti incredere ca va avea un pret excelent.