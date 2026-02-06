AMD Ryzen 7 9850X3D costa 2499 lei și nu mai merita să cumperi Ryzen 7 9800X3D

AMD a lansat recent noul procesor Ryzen 7 9850X3D, iar la PC Garage îl găsești deja la 2.499 lei. Din păcate pentru Ryzen 7 9800X3D, noul model îl pune imediat într-o poziție incomodă, pentru că diferența de preț dintre ele este de doar 200 de lei. Când distanța e atât de mică, devine greu să justifici varianta mai veche, mai ales într-o piață în care lumea caută mereu vârful de performanță, chiar și atunci când diferențele reale sunt mici.

Iar aici vine partea interesantă: cele două procesoare sunt aproape identice. Ambele folosesc aceeași arhitectură Zen 5, numele de cod Granite Ridge, au 8 nuclee și 16 thread-uri, și vin cu AMD 3D V-Cache de generația a doua. TDP-ul este tot de 120W în ambele cazuri, deci nu vorbim despre un produs din altă clasă, ci despre același concept rafinat. Diferența, practic, se reduce la frecvență. Ambele pornesc de la 4,7GHz, însă în boost Ryzen 7 9850X3D urcă până la 5,6GHz, în timp ce Ryzen 7 9800X3D se oprește la 5,2GHz.

Întrebarea logică este cât contează acest boost în jocuri. În realitate, vorbim despre un scenariu în care frecvența în plus se vede mai ales în titluri foarte sensibile la CPU. Cu alte cuvinte, dacă joci la 1080p cu o placă video extrem de puternică, dacă urmărești FPS maxim în jocuri competitive sau dacă ai un sistem în care procesorul ajunge să facă bottleneck atunci câteva procente în plus pot exista și pot fi măsurabile. În schimb, pentru majoritatea gamerilor, mai ales la 1440p și 4K, diferența va fi aproape imposibil de simțit în utilizarea de zi cu zi, pentru că de cele mai multe ori ești limitat de GPU, nu de CPU.

Dincolo de cifre, concluzia mea este că Ryzen 7 9850X3D rămâne un procesor excelent pentru gaming, însă tocmai faptul că este atât de apropiat de 9800X3D îl face să-i fure complet logica de achiziție. La o diferență de 200 de lei, dacă tot cumperi un proecsor nou, alegerea de bun simț devine 9850X3D, chiar dacă nu vei simți întotdeauna performanța extra în jocuri. Pe de altă parte, dacă stau bine să mă gândesc, nici să plătești 200 de lei în plus doar pentru acel boost mai mare nu este o afacere grozavă, pentru că sporul real de performanță este infim.

Practic, Ryzen 7 9850X3D nu vine ca un salt, ci ca un refresh care schimbă ierarhia în magazin, nu neapărat și în jocuri. Iar dacă AMD ar fi vrut să facă viața mai ușoară cumpărătorilor, atunci diferența de preț dintre cele două ar fi trebuit să fie mai mare, ca să existe o alegere clară.