NVIDIA amână seria RTX 60 și modele RTX 50 SUPER

Nvidia ar fi amânat refresh-ul pentru GeForce RTX 50 SUPER, iar generația RTX 60 riscă să rateze și ea fereastra din 2027, conform unui val de rapoarte apărute în presa internațională. Există constrângeri serioase pe zona de memorie, iar Nvidia își alocă tot mai agresiv resursele către acceleratoarele pentru AI, unde cererea și marjele sunt mult mai mari decât în gaming. În forma în care era așteptată, seria RTX 50 SUPER ar fi trebuit să fie un refresh clasic care mai corectează din mers o generație, adică modele cu specificații ajustate, în special în zona de VRAM, și un motiv nou de upgrade în 2026. Doar că tocmai memoria devine veriga slabă. Dacă ai o limitare de supply pe RAM, un refresh care în mod natural ar consuma mai multă memorie per placă devine greu de justificat, mai ales când aceleași resurse pot fi direcționate către produse pentru AI.

Pe lângă amânarea SUPER, mai multe materiale vorbesc și despre o reducere a producției pentru actuala serie RTX 50, ceea ce explică de ce disponibilitatea rămâne inegală și de ce prețurile tind să stea sus mai mult decât ar fi normal într-o piață matură. Practic, când volumul din retail nu crește vizibil, nici presiunea pe preț nu apare, iar discount-urile reale întârzie.

În unele rapoarte se menționează că RTX 60 urmează să intre în producției spre final de 2027, deci lansarea comercială cade foarte ușor în 2028, mai ales dacă Nvidia continuă să prioritizeze zona de data center. Asta înseamnă că 2026 devine un an sărac pentru gaming, iar următorul salt major s-ar putea lăsa așteptat.