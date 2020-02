Samsung confirma ca S8 si Note 8 nu vor primi Android 10

Desi era oarecum subinteles ca vor ramane pe Android 9, primind deja doua update-uri majore, au existat zvonuri ca Samsung ar putea surprinde.

Din pacate, Samsung a dezamagit din nou si din punctul lor de vedere au facut tot ce a fost necesar legat de Galaxy S8, S8+ si Note 8. In cadrul unui eveniment Unpacked au confirmat ca actualizari majore pentru cele trei telefoane nu sunt planificate, dar vor primi in continuare actualizarile de securitate.

Galaxy S8 si S8+ au aproape 3 ani de la lansare si suportul pentru securitate va continua pana anul viitor prin martie/aprilie cand va implini 4 ani, iar pentru Note 8 probabil pana prin luna august a anului viitor.

Despre Galaxy S8 v-am povestit intr-un review dupa 16 luni de utilizare aici si chiar daca eu am trecut la Galaxy S10+ cu Snapdragon, vechiul meu S8 a ramas in familie si functioneaza in continuare.

[sursa]