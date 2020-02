HTC a lansat un telefon nou

Wildfire R70 si-a facut aparitia de nicaieri cu un ecran de 6.53 inch HD+ si sistem de camere triple.

Destinat pietelor din India si Tailanda, Wildfire R70 este un telefon entry level cu o baterie de 4000mAh, port microUSB pentru incarcare si cu senzor de amprenta fizic pe spate. Procesorul este un Mediatek Helio P23, cu 2GB RAM si 32GB pentru stocare. Desi Android 10 a fost lansat de anul trecut din octombrie, Wildfire R70 ruleaza Android 9.

Senzorul principal este de 16MP, alaturi de unul 2MP macro si unul 2MP de adancime. Camera de selfie este de 8MP.

Sincer, cu asemenea specificatii: 2GB RAM, Android 9 (in 2020), port de incarcare microUSB, HTC practic striga dupa ajutor. Daca telefonul costa mai mult de 100$, nu are nici o sansa. Motorola are alternative mai bune.