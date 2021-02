Samsung Galaxy S21 Ultra – primele impresii

Samsung Galaxy S21 Ultra a ajuns la mine acum două săptămâni, timp în care l-am butonat intensiv și am reușit să-mi formez câteva impresii. Telefonul este foarte bun, poate chiar cel mai bun din ecosistemul Android, însă nu prea justifică prețul de 6.099 Lei. Pe lângă faptul că încărcătorul a fost eliminat din pachet, telefoanele Samsung tind să se deprecieze masiv după câteva luni de la lansare, așa că dacă nu sunteți la fel de nerăbdător ca mine recomandat ar fi să așteptați măcar 2-3 luni.

Deși îmi plac telefoanele mari, trebuie să recunosc că am fost șocat de greutatea și grosimea noului Galaxy S21 Ultra. Telefonul cântărește 227 grame și are 8.9 mm grosime, valori parcă prea mari pentru un vârf de gamă. Construcția este însă excelentă, exact așa cum te-ai aștepta de la un telefon premium. Avem margini extrem de înguste în jurul ecranului, ramă din aluminiu și spate realizat din sticlă mată. Ce nu-mi mai place e camera bump-ul imens, care iese în relief cam cu un milimetru și care deranjează atunci când folosești telefonul pe o suprafață plană. Totuși, aceste neplăceri pot fi trecute vederea în contextul în care ne alegem cu un modul quad camera performant și cu un acumulator cu capacitate de 5.000 mAh.

Display-ul rămâne principalul punct de atracție a oricărui vârf de gamă Samsung, iar Galaxy S21 Ultra nu face excepție. Suntem întâmpinați de un ecran Dynamic AMOLED cu diagonală de 6.8″, rezoluție WQHD+ (1440 x 3200 pixeli, 551 ppi) și rată de refresh de 120 Hz. Comparativ cu modelele din generațiile anterioare, marginile nu mai sunt la fel de curbate, iar decupajul pentru cameră este mult mai mic. Display-ul este unul de foarte bună calitate, livrând culori vii, unghiuri largi de vizualizare și luminozitate ridicată. De asemenea, Samsung impresionează și prin quality controlul foarte strict, rareori întâlnit la ceilalți producători. Panoul OLED este perfect uniform, fără clouding, color shift sau tentă verde la luminozitate scăzută. Nu știu cât noroc ați avut voi cu ecranele OLED, dar eu am schimbat patru unități de OnePlus 8 Pro din cauza ecranelor cu imperfecțiuni grave (tentă verde, clouding, retenție imagine etc.). Revenind la display-ul lui S21 Ultra, aflați că acesta vine și cu două noutăți importante: luminozitate de până la 1.500 cd/m2 în mod overboost și refresh rate adaptabil, între 10 – 120 Hz, indiferent de rezoluția selectată. Altfel spus, acum puteți seta refresh rate-ul la 120 Hz și pentru rezoluția WQHD+.

Fără a intra în prea multe detalii tehnice, SoC-ul Exynos pare a fi foarte bun de această dată. N-am avut parte de supraîncălzire, thermal throttling sau de alte probleme specifice procesoarelor Exynos din generațiile trecute. Totul e foarte fluid și stabil, iar problema descărcării acelerate a bateriei în standby a dispărut. Rămâne de văzut însă cum se comportă în jocuri și aplicații intensive după o perioadă de utilizare îndelungată. Din câte am văzut prin recenziile altora, modelele cu chipset Snapdragon 888 se descurcă ceva mai bine în gaming, însă în ceea ce privește autonomia nu mai există diferențe sesizabile.

Și că tot am adus în discuție durata de viață a bateriei, trebuie să știți că e foarte bună. Mai bună decât iPhone 12 Pro Max și Samsung Note 20 Ultra (Snapdragon 865) și mult mai bună decât OnePlus 8 Pro, iar asta cu ecranul la rezoluție WQHD, rată de refresh de 120 Hz, always on display activ și două SIM-uri. Marele inconvenient este încărcarea la doar 25 W, care duce acumulatorul de 5000 mAh de la 0 la 100% în aproximativ o oră și 10 minute. Nu e neapărat un lucru rău, o încărcare mai lentă prevenind degradarea accelerată a acumulatorului, însă competitori ca Oppo, Huawei și OnePlus oferă deja încărcare de două ori mai rapidă. Partea bună e că avem suport pentru două standarde de încărcare rapidă foarte răspândite: USB Power Delivery și Qualcomm Quick Charge.

Cu sistemul quad camera trebuie să recunosc că n-am apucat să mă joc foarte mult, dar ca primă impresie pot spune că se observă o evoluție față de Galaxy S20 Ultra. Focalizarea este mult mai rapidă și mai precisă, iar postprocesarea în condiții de lumină scăzută parcă nu mai este atât de agresivă cu reducerea zgomotului și atenuarea detaliilor. Captura se realizează aproape instant, indiferent de camera selectată, iar postprocesarea, chiar și pentru modul portret, nu durează mai mult de 2-3 secunde. În ciuda faptului că oferă o stabilizare ceva mai bună, captura telephoto la peste 15-20x este în continuare o inutilitate. Imaginile sunt de multe ori lipsite de detalii și chiar nu văd de ce aș prefera zoom-ul digital în locul unui crop ulterior.

Legat de software, nu am observat prea multe noutăți față de One UI 2.0. One UI 3.1 se dorește a fi un facelift, aducând doar mici schimbări estetice și funcționale. Este foarte fluid în utilizare zilnică și în cele două săptămâni cât am folosit telefonul nu m-am lovit de glitch-uri. Actualizările vin foarte repede, unitatea mea având deja patch-ul de securitate pentru luna februarie. Mai mult, Samsung a anunțat recent că extinde ciclul de suport software: trei ani pentru update-uri majore și patru ani pentru patch-uri de securitate. În mod surprinzător, Samsung a ajuns să ofere cel mai bun suport software din ecosistemul Android.

Deși e prematur să trag o concluzie finală, vă pot spune de pe acum că Samsung Galaxy S21 Ultra este poate cel mai smartphone pe care îl puteți cumpăra. Da, prețul de pornire de 6.099 Lei este extrem de mare, dar peste 2-3 luni este foarte posibil să-l găsiți sub pragul de 5.000 Lei. Eu l-am luat la precomandă și trebuie să recunosc că nu a fost o decizie prea inspirată. De ce? Pentru că în perioada de precomandă magazinele partenere foloseau o formulare ambiguă pentru bonusul de precomandă cu Galaxy Buds Pro și Galaxy SmartTag. Ulterior am aflat că produsele sunt oferite în cadrul unei campanii derulate prin aplicația Samsung Members, doar primii 400 de participanți care completează formular de înscriere fiind considerați eligibili. Am ratat deschiderea campaniei în aplicație și am completat formularul câteva ore mai târziu, așa că nu prea am șanse să primesc cadoul de precomandă promis. Adăugând în ecuație și faptul că telefoanele Samsung ajung să se deprecieze încă din primele luni de la lansare, achiziționarea prin precomandă e o afacere foarte proastă.

Review-ul complet o să-l găsiți pe site în următoarele 2-3 săptămâni. Mai am de lucru la testele foto și de autonomie și intenționez să vă ofer un review cât se poate de detaliat.