Samsung Odyssey Neo G7 – monitor de 43 inch cu ecran mini LED pentru gaming

Samsung a lansat Odyssey Neo G7, un monitor plat cu ecran mini LED de 43 de inch. Ofera o rezolutie 4K si dispune de tehnologii precum Display VESA HDR600 cu certificare HDR10+ si aduce in prim-plan tehnologia Quantum Matrix.

Display-ul este mat pentru a nu reflecta lumina, iar tehnologia mini LED ajuta la un negru profund si culori naturale cu un consum mic de energie. Are 144Hz, un timp de raspuns de 1ms MPRT, port HDMI 2.1 dar are si posibilitatea de a conecta un controller via Bluetooth sau Wi-Fi.

Dispune si de doua difuzoare de 20W, Display Port 1.4, USB 3.0, este iluminat in spate, se inclina si se poate monta pe perete. Luminozitatea maxima este de 400nits.

Odyssey Neo G7 va fi disponibil la nivel global începând cu trimestrul 1 al anului 2023, urmând să fie disponibil comercial și în România în luna martie.