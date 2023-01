Cum am inlocuit doua monitoare cu unul singur

Inca sunt la capitolul amenajarii biroului (plus alte 1000 de lucruri prin casa) si incerc sa-mi gasesc setup-ul corepunzator. Dar cred ca sunt aproape acolo. Sa va povestesc.

Pana acum vreo luna, biroul meu arata ca in poza de mai sus. Trei monitoare (modelul acesta de BenQ dar si modelul acesta de BenQ asta plus un ASUS vechi de cand lumea), un docking station si doua laptopuri. Si desi biroul are 2 metri latime, deja devenise aglomerat si neincapator.

Asa ca am zis sa mai incerc ceva, asa ca am cerut in teste, tot de la BenQ, acest model de monitor ultra-wide: Mobiuz EX3415R. Motiv pentru care am putut inlocui doua monitoare cu unul singur iar pe al treilea l-am scos complet din schema pentru ca am realizat ca nu am nevoie de el.

Nu e prima oara cand vad un ultra-wide, dar e prima oara cand il folosesc in viata de zi cu zi: de la munca la divertisment, dar mai mult munca. Nu pot sa spun decat atat: cred ca am trait sub o piatra pana acum. Nu exista o varianta mai buna, cel putin pentru mine. E absolut genial.

Il folosesc zilnic 8-10 ore pentru programare. In stanga monitorului sta fereastra editorului de cod iar in dreapta aplicatia, pentru a vedea in timp real modificarile. E absolut genial si nu trebuie sa-mi mut capul intr-o parte sau alta prea mult.

Merge la fel de bine si pe MacOS (folosind Rectangle) si pe Windows si singurul lucru care-mi lipseste la el e alimentarea prin USB-C pe care o aveam si la modelul de office din primul link. Insa pentru asta voi folosi in continuare docking-ul.

Nu are sens sa va mai spun cat de bine se vede sau alte detalii tehnice pentru ca de asta s-a ocupat deja colegul Alex, insa nu pot sa spun suficient cat e de productiv sa-l folosesti zi de zi.

In plus, acum biroul meu e liber si aerisit si nu ma mai simt presat… pot sa vad si eu pe geam. Probabil voi mai testa niste variante si voi lua o decizie finala, dar e clar ca va fi unul curbat, si poate chiar acest BenQ Mobiuz EX3415R. Dupa care trebuie sa ma hotarasc daca-l pun pe suport suspendat de marginea biroului sau il las pe piciorul din dotare.

Voi cate monitoare aveti?

PS: Monitorul costa undeva la 3500 lei.