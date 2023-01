Samsung pregateste inca un senzor de 200MP

Sunt producatori care inca nu inteleg ca numarul de MP nu conteaza atat de mult. Samsung vine iar cu un senzor de 200MP, probabil cel care va echipa S23 Ultra. De ce?

Se numeste ISOCELL HP2 200MP si va intra in productia de masa cat de curand pentru a echipa modelul S23 Ultra. Acesta ofera 200 de milioane de pixeli de 0.6 micrometri intr-un senzor de 1/1.3 inch. Evident ca nu va fi folosit la maxim in mod standard ci va realiza fotografii la 12.5MP sau 50MP folosind pixel binning.

Cand lumina este slaba va trece in formatul de 12.5MP sau 50MP prin combinarea a patru si pana la 16 pixeli. Ziua probabil va realiza fotografii tot la o rezolutie mai mica, iar cand filmeaza in 8K va trece in modul de 33MP pentru a decupa cat mai putin din scena.

O sa fie aiba o focalizare mai rapida atat ziua cat si noaptea si va intrega tehnologia Dual Vertical Transfer Gate pentru a reduce zgomotul de imagine din fotografiile realizate noaptea si pentru a oferi culori mai precise si o expunere mai corecta.