Schimbare furnizor in 24h: inca nu stiu daca sunt la Hidroelectrica (Follow Up 1)

Am zis sa revin ieri cu un update la situatii portarii mele la Hidroelectrica, ca ieri era termenul de mutare conform noului mecanism de schimbare a furnizorului in 24h. Insa ieri nu (cred) ca s-a intamplat nimic.

Si cum stiu asta? Pentru ca am cont la operatorul de distributie (E-Distributie Banat, in cazul meu) si acolo e afisat furnizorul actual, care e tot Enel Romania.

Acum, ca de fapt nu s-a facut trecerea sau nu s-a actualizat site-ul operatorului de distributie, nu stie nimeni. Si cred ca nici nu se poate afla.

Asa ca voi mai reveni cu al doilea, si poate ultimul, follow up, cand aflu ceva. De preferat ca s-a facut trecerea la Hidroelectrica. Cert e ca, eu am dubii ca se face, la momentul acesta, in 24h.

La voi cum sta treaba, daca ati facut cerere de schimbare?