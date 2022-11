Hidroelectrica accepta din nou clienti casnici: acum poti schimba furnizorul in 24h

Contrar stirilor propagandiste, Hidroelectrica si-a redeschis pagina de contractare pentru clientii casnici. Iar inchiderea ei n-a avut alt motiv decat decat trecerea la noul sistem online de schimbare a furnizorilor dezvoltat de ANRE.

Acest sistem permite schimbarea furnizorului de electricitate sau gaz in 24h. Tare curios sunt si eu cum va functiona, insa pot sa revin cu feedback pentru ca fix azi dimineata am facut si eu cererea si contractul de furnizare cu Hidroelectrica. Am putut sa aleg cand sa intre in vigoare (deci cand sa se faca schimbarea furnizorului) si am ales pentru luni – fiind prima data disponibila. Banuiesc ca e vorba de 24h lucratoare.

Acum nu-mi mai ramane sa vad decat daca se va face luni trecerea. Pentru asta mi-am facut un cont pe site-ul operatorului meu de distributie (la mine, E-Distributie) unde pot afla toate informatiile despre punctul meu de consum pe baza codului POD.

Daca vreti sa treceti si voi la Hidroelectrica, care inca are un pret bun pentru urmatoarele 12 luni de contract – in jur de 0.7 lei/kWh cu toate taxele, puteti sa o faceti pe pagina dedicata de la ei de pe site. Procedura e chiar foarte simpla.

Cateva informatii despre platforma de schimbare a furnizorului in 24h gasiti pe site-ul ANRE.