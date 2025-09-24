Scratch gate: noile iPhone 17 Pro și 17 Pro Max sunt predispuse la zgârieturi și la o deteriorare mult mai rapidă a construcției

Deși a insistat foarte mult pe calitatea construcției și a integrat rame din titan pe iPhone 15 Pro și 16 Pro, Apple a revenit la aluminiu pe modelele Pro din noua generație. Producătorul susține că trecerea la o construcție de tip unibody din aluminiu asigură o disipare mai bună a căldurii, dar și confort sporit în utilizare, însă ce omite să menționeze e că aluminiul nu este nici pe departe la fel de dur ca oțelul inoxidabil sau titanul, fiind mult mai vulnerabil la șocuri. În plus, faptul că vopseaua este aplicată prin anodizare face ca noile modele să fie mult mai susceptibile zgârieturilor.

Iar de această reducere a calității încep să se convingă și primii utilizatori de iPhone 17 Pro și Pro Max. Terminalele par să se zgârie extrem de ușor, în contact cu suprafețe normale și fără șocuri mecanice, iar în cazul căzăturilor, chiar și cu huse de tip rugged, rama se poate deforma și poate duce inclusiv la spargerea ecranului. Și în caz că vă întrebați, cazurile nu sunt deloc izolate. Pe Reddit și chiar și pe forumul de discuții Apple s-au adunat sute de plângeri pe acest subiect, însă compania nu a răspuns încă cu un comunicat oficial. Inclusiv unitățile expuse în magazinele Apple, care stau permanent pe încărcătoare Magsafe par să sufere de o degradare accelerată, iar asta la mai puțin de o săptămână de la lansare.

JerryRigEverything a confirmat cele reclamate de utilizatori și, în ciuda faptului că ecranul și secțiunea din sticlă de pe spate par să fie ceva mai rezistente decât până acum, aluminiul din construcție este destul de fragil, iar fără husă sau folii aplicate se va deteriora mult mai rapid decât pe modelele din generațiile precedente.

Via Wccftech