Vânzările de plăci video au înregistrat o creștere spectaculoasă de 27% în ultimul trimestru

Pe fondul creșterii capacității de producție și, implicit, a stocurilor de GPU-uri disponibile în magazine, gamerii s-au grăbit să-și upgradeze PC-urile, iar vânzările au crescut considerabil, arată datele puse la dispoziție de analiști. Totodată, creșterea a fost accelerată și de tensiunile dintre Statele Unite și China, de războiul comercial, dar mai ales de frica tarifelor de import, care a determinat înregistrarea unui număr record de comenzi înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Astfel, vânzările de plăci video dedicate au crescut cu 27% în ultimul trimestru și cu 22% față de anul trecut, iar NVIDIA domină în continuare acest segment de piață, livrând aproximativ 94% din GPU-urile dedicate. Situația este una atipică pentru trimestrul doi al anului, când de regulă se înregistrează stagnări sau chiar scăderi în vânzări, însă pare plauzibilă în contextul actual, după o perioadă îndelungată de prețuri elevate și stocuri extrem de mici. Totodată, această perioadă a coincis și cu introducerea GPU-urilor mid-range din generația Blackwell de la NVIDIA și a celor RDNA 4 de la AMD, așadar gamerii de PC cu bugete medii, care asigură cel mai mare volum de vânzări, au avut de unde alege.

În momentul de față, plăcile video se comercializează la prețuri foarte aproape de cele sugerate de producători sau chiar sub acestea, în cazul unor modele high-end, iar piața pare că a revenit în sfârșit la normal. Totuși, actualele generații de GPU-uri, chiar și la prețurile recomandate, sunt considerabil mai scumpe decât în urmă cu 5 – 6 ani, iar șansele ca acestea să ajungă la paritate cu cele de dinainte pandemiei sunt mici spre inexistente. Inflația galopantă din ultimii ani, creșterile foarte mari ale costurilor de fabricație și transport, dar și condițiile fiscale tot mai neprietenoase au determinat dublarea prețurilor pentru hardware, iar în consecință hardware-ul de PC ar putea rămâne inaccesibil pentru o lungă perioadă de timp.

Via Tom’s Hardware