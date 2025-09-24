Cerere cu mult peste așteptări pentru iPhone 17. Apple a crescut producția cu 30% pentru modelul de bază din noua generație

În ciuda faptului că Apple alege să promoveze în principal modelele Pro, Pro Max și Air, adevărata vedetă din noua generație pare să fie iPhone 17. Noul model de bază vine cu cele mai importante îmbunătățiri din ultimii ani, aducând pentru prima dată tehnologia Pro Motion cu rată de refresh de până la 120 Hz pe un model non-Pro, Always-On Display, SoC-ul Apple A19, aproape la fel de performant ca cel de pe seriile Pro și Air, o configurație foto îmbunătățită, dar și o autonomie considerabil mai bună. În plus, pentru prima dată pe modelul de bază de iPhone, stocarea pleacă de la 256 GB, iar puterea de încărcare urcă până la 36 W, fiind cu 20% mai rapidă decât pe iPhone 16.

Practic, dacă excludem configurația foto și sistemul răcire vapor chamber, iPhone 17 este aproape la fel de performant ca modelele Pro și Pro Max, iar din aceste motive pare să fie la foarte mare căutare. Nici măcar Apple nu se aștepta la un număr atât de mare de comenzi pentru cel mai accesibil model din noua generație, iar în ultima săptămână a trimis indicații către furnizori și fabrici să crească capacitatea de producție cu 30%. După perioada de precomenzi și lansare, cele mai importante vânzări vor fi realizate în perioada sărbătorilor, iar analiștii și cei apropiați industriei se așteaptă ca volumul vânzărilor să crească simțitor spre sfârștul anului.

Via Wccftech