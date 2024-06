Seria HONOR 200 se lansează la Paris și este disponibilă pentru precomandă în România

HONOR, brandul global de tehnologie de╚Ťinut dee Huawei, a lansat noua serie HONOR 200 ├«n cadrul unui eveniment de referin╚Ť─â, desf─â╚Öurat la hipodromul Longchamp din Paris.

Un moment central al prezent─ârii a fost anun╚Ťul parteneriatului cu Studio Harcourt, legendara cas─â parizian─â de fotografie de portret. George Zhao, CEO-ul HONOR, a dezv─âluit aceast─â colaborare, subliniind angajamentul brandului fa╚Ť─â de inova╚Ťie.

Echipa de produs HONOR a lucrat ├«ndeaproape cu fotografii exper╚Ťi de la Harcourt pentru dezvoltarea noului HONOR AI Portrait Engine, analiz├ónd mii de imagini. ├Ämbin├ónd expertiza artistic─â a Studio Harcourt cu tehnologia avansat─â AI, HONOR 200 Pro le permite utilizatorilor s─â controleze lumina ╚Öi umbra pentru a ob╚Ťine fotografii perfecte de fiecare dat─â.

Cu seria HONOR 200, suntem mândri să aducem în Europa fuziunea perfectă între artă și tehnologie, oferind tuturor posibilitatea de a realiza portrete la nivel de studio, a declarat Tony Ran, președintele HONOR Europe. Acesta a adăugat că seria HONOR 200 stabilește un nou standard în fotografia de portret pe smartphone, transformând telefonul într-un studio profesional portabil.

Un alt anun╚Ť important a fost colaborarea cu renumitul fotograf de portrete Rankin, cunoscut pentru fotografiile sale ale unor personalit─â╚Ťi celebre precum Regina Elisabeta a II-a, David Bowie ╚Öi Kate Moss. Detalii suplimentare despre acest parteneriat vor fi dezv─âluite ├«n urm─âtoarele s─âpt─âm├óni, inclusiv un posibil eveniment de var─â la Londra. De asemenea, HONOR a anun╚Ťat c─â MagicBook 16 Pro, prezentat anterior la edi╚Ťia din acest an a MWC, va fi disponibil ├«n unele ╚Ť─âri europene ├«n aceast─â var─â.

├Än cadrul evenimentului, invita╚Ťii au avut ocazia s─â experimenteze func╚Ťiile noii serii HONOR 200 prin zone interactive ╚Öi studiouri pop-up de portrete, oferite de Studio Harcourt. Seria HONOR 200 este echipat─â cu hardware avansat ╚Öi software de ultim─â genera╚Ťie, capabile s─â recunoasc─â cele mai subtile nuan╚Ťe de iluminare. HONOR 200 Pro dispune de o camer─â principal─â pentru portrete de 50 MP, dotat─â cu un senzor super dinamic H9000 ╚Öi tehnologia 4-in-1 pixel binning, ce faciliteaz─â surprinderea detaliilor complexe chiar ╚Öi ├«n lumin─â slab─â. Acest model include ╚Öi o camer─â teleobiectiv de 50MP, cu un senzor teleobiectiv personalizat de la Sony.

Colaborarea dintre Studio Harcourt ╚Öi HONOR a implicat o cercetare extins─â pe timp de 400 de zile, la care au participat peste 20 de exper╚Ťi ├«n imagistic─â. Echipa a analizat peste 1.000 de scenarii de iluminare ╚Öi milioane de seturi de date pentru a se asigura c─â esen╚Ťa clasic─â a Studio Harcourt poate fi captat─â pe smartphone-uri.

HONOR 200 Pro este echipat cu func╚Ťia de atenuare PWM de 3840Hz, certificat─â de T├ťV Rheinland, ╚Öi include tehnologia Natural Tone 2.0, care ajusteaz─â temperatura de culoare a ecranului ├«n func╚Ťie de lumina ambiental─â. De asemenea, dispune de afi╚Öajul nocturn AI Circadian Night Display ╚Öi suport─â Adaptive Dimming.

HONOR 200 Pro este dotat cu o baterie de 5200 mAh ╚Öi capacit─â╚Ťi avansate de ├«nc─ârcare rapid─â, inclusiv 100W Wired HONOR SuperCharge ╚Öi 66W Wireless HONOR SuperCharge. Modelul ofer─â o memorie de 12GB ╚Öi o capacitate de stocare de 512GB, fiind echipat cu Snapdragon 8s Gen 3 ╚Öi MagicOS 8.0.

Lansat al─âturi de HONOR 200 PRO ╚Öi HONOR 200, HONOR 200 Lite impresioneaz─â prin sistemul s─âu de camere triple ╚Öi ecran AMOLED de 6,7 inci. Acest model include o camer─â principal─â de 108MP, o camer─â wide & depth de 5MP ╚Öi o camer─â macro de 2MP. Camera frontal─â de 50MP este echipat─â cu lumin─â ├«mbun─ât─â╚Ťit─â pentru selfie-uri.

├Än plus, HONOR a prezentat ╚Öi noul HONOR MagicBook Pro 16, care impresioneaz─â prin ecranul s─âu FullView de 16 inchi ╚Öi performan╚Ťele de neegalat. Acest laptop ofer─â un raport ecran/corp de 93%, HDR 400 ╚Öi o luminozitate maxim─â de 500 nits. Echipat cu un procesor Intel Core Ultra 5 ╚Öi grafic─â Intel Arc, MagicBook Pro 16 ofer─â moduri High-powered ╚Öi Smart pentru a echilibra performan╚Ťa ╚Öi consumul de energie.

HONOR a anun╚Ťat c─â seria HONOR 200 va fi disponibil─â imediat ├«n Europa, iar ├«n Rom├ónia pentru precomand─â ├«n perioada 13-27 iunie, ├«n magazinele de retail: Orange Romania, Vodafone, Altex, Emag ╚Öi EVOMAG.

HONOR 200 Pro este disponibil ├«n dou─â variante de culoare: Black ╚Öi┬á Ocean Cyan ╚Öi are un pre╚Ť recomandat de 3999 de lei. Modelul de baz─â, HONOR 200, este disponibil ├«n dou─â variante de culoare: Emerald Green ╚Öi Black ╚Öi are un pre╚Ť recomandat de 3199 de lei.┬áHONOR 200 Lite este disponibil ├«n trei variante de culoare: Midnight Black, Cyan Lake ╚Öi Starry Lake, ╚Öi are un pre╚Ť recomandat de 1599 de lei.