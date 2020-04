Serviciile de curierat pe timp de criză

Are fiică-mea un laptop mai ieftin, pe care i l-am comandat acum doi ani, de ziua ei, ca să se obișnuiască să folosească tehnologia asta. Bine, acum cu nebunia lui Salam, îl folosește din plin pentru școală.

Cu ocazia asta am descoperit două mari bube la el: nu merg deloc bine unele taste, iar unitatea optică există, dar nu prea… Adică, ea este unde trebuie să fie, dar nu este legată la placa de bază. Practic, când apeși pe buton să o deschizi, ea iese cu totul din locul ei!!!

În fine, partea cu DVD reader nefuncțional am rezolvat-o ușor – am descoperit că manualul de germană are și o versiune online, audio, deci poate asculta așa exercițiile. Problema cu tastatura este încă pending. Am găsit o tastatură bluetooth pe OLX, am dat comanda acum o săptămână și, de atunci, tot aștept. Și nu e vina vânzătorului – el mi-a arătat că a făcut comanda pentru ridicarea produsului, dar nu vine nimeni. Cică sunt ocupați până peste cap. Și îi cred, că acum toți comandăm online de toate – de la alcool sanitar, până la alcool alimentar (wink, wink!). Cu toate acestea, m-aș aștepta ca firmele de curierat, care chiar fac bani pe timp de pandemie, să te anunțe că nu pot procesa comenzile decât dacă sunt peste o anumită sumă minimă, sau dacă ești dispus să aștepți o săptămțnă.

OK, veți întreba de ce nu comand alt produs, de la un magazin on-line, de exemplu!?! Este și asta o soluție, dar nu rezolvă problema de fond – firmele de curierat nu fac față situației actuale și nici nu au obrazul să anunțe asta. Iar pe când lucrurile vor reveni la normal, iar se vor plânge că nu au destul personal, că nu au suport din partea statului, că au angajați care le fură și alte cele!

La final, am să vă las și vouă ocazia să ne povestiți dacă ați pățit și voi la fel, sau am fost eu singurul ghinionist.

Later edit: Văd că Cetin și Eftimie au pățit ceva similar.