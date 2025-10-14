Arena IT

Situație fără precedent: guvernul olandez a preluat controlul asupra producătorului de cipuri chinez Nexperia

Numele Nexperia poate că nu vă spune prea multe, însă este o companie importantă din domeniul semiconductorilor, fiind responsabilă de producția unul volum foarte mare de componente electronice simple, cum ar fi diode, tranzistori și MOSFETs, esențiale lanțurilor de aprovizionare din Europa. Subsidiara europeană, care își are sediul în Țările de Jos, aparține Wingtech Technology, o companie chineză introdusă de către Statele Unite pe lista entităților cu restricții comerciale. Guvernul olandez nu pare că privește cu ochi buni această asociere, mai ales în contextul restricțiilor de export pentru pământuri rare, introduse recent de autoritățile din China, iar în consecință a luat o decizia de a prelua controlul asupra Nexperia.

Autoritățile din Țările de Jos justifică această decizie prin faptul că dependența de China a Nexperia reprezintă un risc de securitate națională, putând periclita, de asemenea, siguranța economică la nivel european. În acest sens, o instanță olandeză a decis înlăturarea directorului chinez Zhang Xuezheng a Nexperia și înlocuirea acestuia cu o persoană de altă naționalitate. De asemenea, instanța a constatat că Nexperia a acționat cu rea credință în anumite privințe, având grave probleme de management, iar în consecință, autoritățile olandeze vor avea dreptul de a supraveghea atent activitatea companiei și de a bloca sau schimba anumite decizii administrative. Din câte susțin sursele citate de Reuters, operațiunile companiei vor continua la fel ca până acum, iar producția de componente electronice nu va fi afectată, însă Wingtech ar putea acționa în instanță „pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime”.

