Battlefield 6 este cel mai de succes titlu al francizei de până acum. A doborât recordul de jucători activi pe Steam și a depășit toate jocurile Call of Duty

La doar câteva ore de la lansarea de vineri, Battlefield 6 înregistra un număr record de 747.440 de jucători, iar asta doar pe Steam, fără a lua în calcul celelalte platforme. EA nu a dezvăluit numărul exact de jucători sau de unități vândute, însă, judecând pe baza datelor de pe Steam, care, în general, reprezintă maxim 25-30% din totalul jucătorilor, putem spune că Battlefield 6 este cel mai de succes titlu al francizei. Dacă ne referim strict la jucătorii de pe PC, care au achiziționat jocul pe Steam, Battlefield 6 a avut cu aproximativ 50% mai mulți jucători în perioada de vârf decât orice titlu Call of Duty de până acum.

Interesul crescut al gamerilor pentru noul Battlefield era evident încă din perioada de beta, când au fost înregistrați peste 500.000 de jucători activi concomitent. De asemenea, în primele ore de la lansare, numărul jucătorilor a fost atât de mare încât serverele nu au făcut față, iar foarte mulți au fost nevoiți să aștepte la rând pentru a intra în joc. Battlefield 6 s-a bucurat de o recepție pozitivă atât din partea criticilor, cât și din partea gamerilor, iar acum, într-o zi lucrătoare, are peste 200.000 de jucători activi pe Steam.