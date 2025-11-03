Windows 11 introduce funcția de partajare audio Bluetooth cu două căști simultan

Microsoft testează în prezent o funcție revoluționară în Windows 11 care permite utilizatorilor să transmită audio simultan către două dispozitive Bluetooth, marcând o îmbunătățire semnificativă a capabilităților wireless ale sistemului de operare.

Funcția „shared audio” (audio partajat) se bazează pe tehnologia Bluetooth LE Audio broadcast și este disponibilă în versiunea preview pentru utilizatorii Windows Insider din canalele Dev și Beta, începând cu build-ul 26220.7051.​

Noua funcție utilizează standardul Bluetooth Low Energy Audio, care oferă consum redus de energie și calitate îmbunătățită a sunetului comparativ cu standardele Bluetooth tradiționale. Shared audio permite unui PC Windows 11 să transmită același flux audio către două perechi de căști, difuzoare, căști auriculare sau chiar aparate auditive, deschizând noi posibilități pentru experiențele media partajate.​

Pentru a utiliza funcția, utilizatorii trebuie să conecteze două dispozitive compatibile Bluetooth LE Audio la PC-ul Windows 11 și apoi să selecteze butonul „Shared audio (preview)” din meniul quick settings. Această implementare elimină necesitatea adaptorilor externi sau software-ului terț pentru partajarea audio cu mai multe dispozitive simultan.​

În prezent, funcția shared audio este limitată la PC-uri Copilot+ specifice, incluzând Surface Laptop de 13,8 și 15 inci și Surface Pro de 13 inci. Microsoft planifică să extindă suportul către alte dispozitive precum Samsung Galaxy Book5, Galaxy Book5 Pro și alte modele Surface Laptop la o dată ulterioară.​

Printre dispozitivele audio compatibile se numără Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro și Sony WH-1000XM6, toate având suport pentru Bluetooth LE Audio. Această limitare hardware reflectă natura încă timpurie a tehnologiei Bluetooth LE Audio broadcast, care necesită hardware specializat atât în PC cât și în dispozitivele audio.​

Microsoft nu este primul care implementează această tehnologie. Google a introdus funcția Auracast pe Android 16, extinzând-o ulterior pentru conectarea a două căști pe dispozitivele Pixel 8 și mai noi. Samsung a integrat de asemenea Auracast în smartphone-urile Galaxy S24 lansate anul trecut, demonstrând că Microsoft recuperează un decalaj existent în această nișă tehnologică.​

Implementarea Microsoft vine după introducerea suportului LE Audio în Windows 11 în august 2025, care a îmbunătățit calitatea audio pentru gaming și apeluri, eliminând problema veche a compromisului între calitatea audio și funcționalitatea microfonului. Această evoluție graduală demonstrează angajamentul Microsoft de a moderniza infrastructura audio a Windows 11 pentru a ține pasul cu cerințele actuale ale utilizatorilor.​

