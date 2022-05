Sony anunta cat de bine s-au vandut titlurile Playstation lansate si pe PC

Desi numerele nu sunt impresionante pentru toate titlurile, Sony se asteapta ca anul fiscal 2022 (care se va incheia pe 30 iunie) sa fie unul extraordinar de bun.

Astfel, Horizon: Zero Dawn a vandut 2.39 milioane copii si a generat un profit de 60 milioane $. God of War si-a facut la randul sau debutul pe PC si s-a vandut in aproape 1 milion de exemplare – 971.000 copii si inca nu a avut parte de o reducere considerabila (cel mai ieftin fiind pe GreenManGaming la 42$). Acesta a generat un profit de 26.2 milioane $. Ultimul, dar nu cel din urma este Days Gone. Acesta a vandut 852.000 unitati si a generat 22.7 milioane $.

Cei de la Sony sunt foarte incantati de performantele titlurilor, dar Days Gone a fost un subiect destul de aprins intern, cand cei de la Sony nu au dat unda verde unui sequel datorita vanzarilor slabe si a calificativului modest obtinut pe metacritic. Se vede chiar din prezentarea acestora cat de mult cantareste in ochii lor opinia criticilor mari, calificativele metacritic nelipsind din peisaj.

Cei de la Sony nu se vor opri aici, Uncharted: Legacy of Thieves Collection fiind deja confirmat pe PC si probabil vor mai urma alte titluri. Chiar mai mult, Sony a achiztionat studioul Nixxes pentru a se ocupa de portari.