Bioshock: The Collection este gratis pentru PC

Daca inca nu ati avut ocazia sa explorati universul Bioshock pana acum, oferta celor de la Epic Games este greu de refuzat.

Multi considera primul si al doilea Bioshock drept fiind succesorii spiritualii ai lui System Shock si cam pe buna dreptate. Bioshock 1 a fost lansat in 2007 si a fost unul dintre cele mai bune titluri lansate in acel an. Atmosfera, level design-ul alaturi de gameplay, directia artistica si poveste l-au facut un joc pe care eu unul l-am terminat de 3 ori. Al doilea joc al seriei a fost construit pe fundatia primului si a adus elemente noi de gameplay ramanand un titlu aproape la fel de bun ca primul. Bioshock Infinite, al treilea din serie a adus insa niste schimbari radicale atat in bine cat si in rau.

Eu unul m-am bucurat si am savurat fiecare minut petrecut in aceste titluri, alaturi de DLC-urile care au concluzionat povestea. Vi le recomand cu caldura prin simplul fapt ca asemenea titluri concentrate pe o experienta single-player atmosferica nu se prea mai fac in zilele noastre, cand un nou titlu battle-royale este la doar un scuipat distanta.

Epic Games ofera in mod gratuit pachetul complet: Bioshock 1 si 2 Remastered, alaturi de Infinite in varianta completa cu cele doua DLC-uri care incheie povestea. Le puteti obtine de aici.