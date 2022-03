Sony anunta PlayStation Plus – platforma cu abonament si peste 700 de jocuri

Sony a anuntat noua platforma PlayStation Plus, o reactualizare a serviciului PlayStation Now, mult mai bina pusa la punct si cu abonamente diverse unde o sa gasesti peste 700 de jocuri.

Primul nivel Essential include doua jocuri lunare descarcabile, acces la multiplayer, salvare in cloud si diferite reduceri. Pretul este de 10 dolari pe luna, 25 de dolari pe trimestru sau 60 de dolari pe an. Toti utilizatorii PlayStation Plus existenti vor migra la acest nivel.

Nivelul PS Plus Extra aduce aceleasi avantaje precum cele de mai sus, dar acces la pana la 400 de jocuri PS5 si PS4, ce pot fi descarcate oricand atata timp cat serviciul este activat. Aici o sa gasiti atat titluri PlayStation cat si de la dezvoltatori terti. Preturile sunt de 15 dolari pe luna, 40 de dolari trimestrial sau 100 de dolari anual.

Varianta Premium aduce toate avantajele de la Essential si Extra, dar cu inca 340 de titluri noi, inclus jocuri de PS3, PS2, PS1 sau PSP ce pot fi rulate in cloud.

Iti permite sa faci streaming in cloud si va exista si o perioada trial in care poti incerca anumite jocuri inainte de a decide daca sa le cumperi sau nu.

Aceasta varianta costa 18 dolari pe luna, 50 de dolari pe trimestru sau 120 de dolari anual. Toti clientii PS Now vor fi migrati la acest plan fara costuri suplimentare. De asemenea, PS Now va inceta sa fie un serviciu independent.

Lansarea initiala va avea loc in Asia in luna iunie, dupa care in America de Nord, Europa si restul lumii.