Spatiul aerian elvetian a fost inchis pentru cateva ore

Avioanele care trebuiau sa aterizeze in Elvetia au fost trimise spre alte destinatii, iar cele care traversau spatiul aerian elvetian au folosit alte rute.

Incidentul a fost raportat azi dimineata la ora locala 6:30 de catre SkyGuide.

Desi instinctul ne trimite catre un posibil atac cibernetic, cei de la SkyGuide si-au cerut scuze pentru neplaceri si au dat vina pe retea si pe un server din Geneva.

Zborurile au fost reluate dupa aproximativ doua ore.

Flights from Zurich and Geneva are delayed or cancelled. Inbound flights are diverting. Flights that normally fly over Switzerland are taking a detour. pic.twitter.com/HyGlHjfAAT

— Flightradar24 (@flightradar24) June 15, 2022