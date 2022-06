Review Deepcool CK560 – carcasă mid-tower excelentă

Deepcool CK560 este o carcasă mid-tower compactă, bine închegată și cu un design axat foarte mult pe funcționalitate. Aduce poate cel mai bun design de la Deepcool de până acum și are mai toate dotările moderne: admisie frontală permisivă, ventilatoare RGB, panouri laterale cu prindere magnetică și filtre de praf din nailon pe toate zonele de ventilație. În plus, vine și cu fan hub, controller RGB și conectică USB Type-C. Din punctul meu de vedere, CK560 este o opțiune foarte bună pentru aproape orice tip de configurație, suportând sisteme de răcire voluminoase, aproape orice tip de placă video și configurații de watercooling cu multiple radiatoare. Prețul este și el foarte bun – în jur de 530 lei la PCGarage, iar ca variante de culoare aveți de ales dintre negru și alb.

Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) 456 x 230 x 471 mm Plăci de bază suportate Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX Greutate netă 8 Kg Bay-uri 3.5″ 2 Bay-uri 2.5″ 2 I/O panel 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x audio jack, 1 x microfon Sloturi de expansiune 7 Sloturi ventilatoare 1 x 120/140 mm în spate (140 mm preinstalat), 120 mm x 3 sau 2 x 140 mm în față (3 x 120 mm preinstalat), 2 x 120/140 mm în plafon Surse suportate ATX, până la 160 mm lungime Radiatoare suportate 120/140/240/280/360 mm în față, 120/140 mm în spate, 120/140/240/280 în plafon Lungime maximă placă video 380 mm Înălțime maximă cooler procesor 175 mm

Ambalaj și accesorii

Carcasa vine într-o cutie de carton simplă și este bine protejată prin două bucăți groase de polistiren.

În materie de accesorii primim șuruburile, câteva coliere din plastic, un adaptor pentru conectarea ventilatoarelor la header-ul ARGB de pe placa de bază și un manual de instrucțiuni foarte sumar.

Exterior

Deepcool CK560 aduce o construcție simplă, elegantă și foarte bine închegată. Are admisie frontală prin panou perforat, panou lateral din sticlă securizată și mai toate funcționalitățile pe care te aștepți le vezi la o carcasa modernă. Măsoară 456 mm înălțime, 230 mm lățime și 471 mm lungime și cântărește în jur de 8 kg, așadar este relativ compactă, dar în același timp și foarte solidă. Nu are imperfecțiuni la nivel de îmbinări, panouri îndoite sau vopsea aplicată neuniform, însă am observat că Deepcool a luat unele măsuri de reducere a costurilor.

Tabla din care sunt realizate panourile laterale este relativ subțire, iar panoul frontal se deformează la cea mai mică atingere. Aceste lipsuri sunt compensate însă prin unele îmbunătățiri funcționale. Ambele panouri laterale au prindere magnetică, primim filtre de praf pe toate zonele de ventilație, iar procesul de asamblare a fost simplificat la maxim. De apreciat e că s-a renunțat și la secțiunile din plastic, CK560 având un aspect mult mai plăcut decât majoritatea modelelor lansate de Deepcool în ultimii ani. Designerii chinezi s-au pus serios pe treaba de data aceasta, iar rezultatul final este foarte bun.

Panoul I/O este pe latura superioară și include butoanele de alimentare și de ajustare a efectelor pentru LED-uri, un combo jack pentru căști, două porturi USB 3.0 și un port USB 3.1 Gen 2 Type-C. Calitatea la nivel I/O este foarte bună, contactul porturilor fiind ferm, iar butoanele livrând un feedback foarte tactil. Amplasarea panoului I/O este însă puțin problematică, acesta fiind greu accesibil dacă țineți PC-ul pe birou. Era bine dacă măcar porturile USB erau pe panoul frontal.

Tot pe latura superioară avem și filtrul de praf cu suport magnetic care se detașează prin tragerea panglicii din spate.

Este un filtru de calitate realizat din nailon, așadar se curăță ușor și nu restricționează prea mult airflow-ul.

Un filtru similar găsim și pe față.

Acesta are ramă din plastic, însă nu vine cu prindere magnetică.

Are fixare însă prin clips și se scoate după detașarea panoului frontal perforat.

Referitor la panoul frontal, ar mai fi de menționat că pe lângă peforații, acesta are și goluri laterale de aproximativ 1 cm pentru a nu restricționa airflow-ul.

În partea posterioară a carcasei avem cele șapte sloturi de expasiune, slotul pentru ventilator de 140 mm și decupajul pentru sursă.

La baza carcasei dăm de patru piciorușe cauciucate, nu foarte înalte, precum și de un filtru de praf pentru sursă. Filtrul de praf are ramă și se detașează prin glisare din spate. Tot aici sunt prezente și cele patru șuruburi destinate ajustării poziției cage-ului pentru hard disk-uri.

Interior

Deepcool CK560 adoptă un design interior deschis, optimizat pentru airflow și asamblare facilă. Distanțierele vin fixate pentru formatul ATX, însă pot fi relocate cu ușurință pentru a acomoda și plăci de bază Micro-ATX, Mini-ITX și E-ATX. Deși la prima vedere pare a fi o carcasă mid-tower compactă, CK560 are un spațiu interior bine organizat și nu vine cu restricții majore în ceea ce privește dimensiunile sistemului de răcire sau a plăcii video. Acceptă plăci video cu lungime de până la 380 mm și coolere tower cu înălțime de până la 175 mm. Cu alte cuvinte, veți putea utiliza aproape orice tip de placă video sau cooler pe aer – inclusiv modele foarte voluminoase precum Noctua NH-D15 sau Deepcool Assassin III.

Pentru cable management carcasa dispune de șapte perforații în vecinătatea plăcii de bază, două dintre ele prevăzute cu garnituri cauciucate. Cât despre suportul pentru ventilatoare, Deepcool CK560 asigură până la cinci poziții pentru ventilatoare de 140 mm și până la șase poziții pentru ventilatoare de 120 mm. Deși nu are ca public țintă pasionații de watercooling, carcasa oferă numeroase opțiuni și pentru radiatoare. Astfel, pot fi instalate radiatoare de 120, 140, 240, 280 sau 360 mm în față, de 120 sau 140 mm în spate și de 120, 140, 240 sau 280 mm în plafon.

Două dintre cele șapte perforații pentru cabluri sunt pe shroud-ul de acoperă sursa. Nu au garnituri cauciucate, însă sunt foarte late și oferă acces facil la conectorii din zona inferioară a plăcii de bază. Nu primim perforații pentru montarea GPU-ului pe verticală, dar la cât de îngustă e carcasa oricum ar fi creat probleme de airflow.

Primim însă un sistem „anti-sag” pentru GPU – foarte util în cazul plăcilor voluminoase. Acesta este ajustabil pe înălțime și este acoperit de un material textil pentru a preveni zgârieturile. O soluție foarte elegantă și simplă din punctul meu de vedere. Mă mir cum de nu a fost adoptată și de alți producători.

În spatele carcasei avem un slot de ventilator de 140 mm, populat de un ventilator simplu, fără iluminare, și cele șapte sloturi de expansiune. Specificațiile ventilatorului nu le-am găsit menționate în fișa tehnica a carcasei, așadar nu vă pot oferi detalii legate de bearing sau airflow. Alimentarea ventilatorului este de tip DC (3 pini). Nu are aceeași precizie la controlul turației precum un ventilator PWM, însă am observat că este relativ silențios în operare. În locul ventilatorului puteți instala, desigur, un radiator de 120 sau 140 mm. Referitor la sloturile de expansiune, ar mai fi de menționat că acestea nu vin cu thumbscrews (șuruburi ce pot fi înșurubate cu mână), așa cum vedem pe unele carcase mai cumpe.

Așa cum am menționat anterior, în plafon pot fi instalate trei ventilatoare de 120 mm, două ventilatoare de 140 sau radiatoare de 120, 140, 240, respectiv 280 mm. Carcasa este însă destul scundă, așadar pot apărea unele probleme de compatibilitate între modulele RAM cu profil înalt și radiatoarele de 280 mm. Indicat ar fi că înălțimea modelor RAM să nu depășească 35 mm, însă va trebui să luați în calcul și grosimea radiatorului. Majoritatea radiatoarelor de coolere all-in-one ar trebui să se potrivească fără probleme.

Partea frontală este mult mai permisivă în ceea ce privește compatibilitatea cu radiatoarele. Pe lângă posibilitatea utilizării a trei ventilatoare de 120 mm sau a două ventilatoare de 140 mm, în față veți putea monta radiatoare de 120, 240, 360 sau 280 mm, fără restricții de grosime. Din fabrică, carcasa vine cu trei ventilatoare ARGB de 120 mm cu alimentare DC. Din utilizare am constatat că sunt bunicele, silențioase și că au o iluminare uniformă și culori foarte vii. LED-urile nu se văd însă prea bine prin panoul frontal perforat, dar acest lips pot spune că este compensat prin airflow-ul carcasei.

Datorită decupajului generos din shroud, grosimea radiatoarelor nu reprezintă o problemă nici pentru configurațiile push-pull. Puteți instala radiatoare de all-in-one-uri cu grosime totală de până la aproximativ șapte centimetri. În schimb, dacă nu veți utiliza radiator pe față s-ar putea să vă deranjeze decupajul din shroud pentru care nu primim un capac de completare. Aspectul poate fi ușor inestetic, însă eu personal tind să apreciez funcționalitate în locul aspectului. Despre posibilitățile de montare a unui custom loop nu sunt foarte multe de zis. Deși acceptă multiple configurații de radiatoare, carcasă nu dispune de puncte de ancorare facile pentru pompă și rezervă. Oricum, cine vrea custom loop se orientează spre carcase din zona premium, optimizate pentru astfel de configurații.

Spre surprinderea mea, și partea din spate este foarte bine optimizată și oferă numeroase opțiuni pentru cable management. Ne alegem cu multe puncte de ancorare pentru cabluri și un decupaj foarte mare pentru acces la backplate-ul de pe placa de bază. Lipsesc velcro strap-urile, despre care cred că ar fi simplificat nițel procesul de asamblare, însă lipsa lor nu e capăt de lume. Primim însă un controller ARGB, amplasat în zona superioară și controlabil prin butonul de pe panoul I/O, precum și un fan hub sub formă de splitter. Controller-ul RGB și fan hub-ul sunt extrem de utile în eventualitatea în care aveți puține headere disponibile pe placa de bază sau accesul la acestea este dificil, însă țineți cont că pentru controller-ul de LED-uri aveți nevoie de o alimentare SATA. Alternativ, pentru controlul LED-urilor puteți utiliza headerele dedicate de pe placa de bază.

La fel ca panoul lateral din sticlă securizată, cel lateral metalic are tot prindere magnetică, împreună cu două șuruburi thumbscrew pentru securizare. Distanța dintre panoul central și cel exterior este însă de doar aproximativ 20 mm, iar acest lucru vă poate da bătăi de cap. Trebuie să evitați pe cât posibil cablurile cutate și să le aranjați cu grijă pe cele brodate, astfel încât acestea să nu blocheze panoul. Ar fi fost ideal să avem mai mult spațiu de manevră sau magneți mai puternici. Inițial, când am asamblat sistemul de test în carcasă, cablurile ieșeau prea mult în relief, iar panoul nu stătea fixat. E un inconvenient de design pe care Deepcool îl are de ceva vreme.

Pentru unitățile de 2.5″ ne sunt oferite două tray-uri verticale amplasate sub decupajul din spatele plăcii de bază. Cage-ul pentru unități de 3.5″ este amplasat în partea stângă, sub shroud și are două tray-uri pe care pot fi montate și unități de 2.5″.

La fel ca și pe celelalte modele de la Deepcool, cage-ul poate fi mutat prin intermediul șuruburilor de la bază, iar la nevoie poate fi detașat complet. Tray-urile sunt realizate din plastic, așadar atenuează într-o oarecare măsură vibrațiile hard disk-urilor, iar introducerea acestora se face șuruburi. În total, Deepcool CK560 poate acomoda până la patru unități de 2.5″ și până la două unități de 3.5″.

Lungimea sursei poate fi de până 160 mm, prin urmare nu veți putea utiliza surse de puteri foarte mari. În majoritatea cazurilor însă n-ar trebui să reprezinte o problemă. O problemă deranjantă este lipsa spațiului pentru ascunderea excesului de cabluri. Cum distanța dintre panoul central și cel exterior este deja destul de mică, s-ar putea să întâmpinați dificultăți la aranjarea cablurilor în cazul surselor nemodulare.

Un alt aspect deranjant este că nu primim un sistem de montare facil pentru sursă, cu ramă detașabilă. Prin urmare, sursa trebuie introdusă prin lateral, prin spațiul și așa foarte îngust. Apreciez însă că există piciorușe cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor.

Carcasa are conectorii standard pentru butoane, LED de alimentare, porturi USB 3.0 și USB 3.1 Gen 2 Type-C. Cablurile sunt lungi și maleabile și nu creează dificultăți la montare. Conectorul USB Type-C este însă compatibil doar cu plăcile de bază din generațiile mai noi. Dacă placa voastră de bază dispune de USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă neapărat că vine cu suport pentru un astfel de conector și pentru panoul frontal, așadar, în funcție de configurație, s-ar putea să nu puteți utiliza portul USB Type-C de pe panoul frontal.

Proces de instalare și teste de temperatură

Pentru a evalua procesul de asamblare, airflow-ul și temperaturile am realizat următoarea configurație:

Procesor: Intel Core i9-9900K

Placă de bază: Gigabyte Z390 Aorus Elite

Memorie RAM: 2 x 8 GB G.SKILL TridentZ 3200 Mhz CL15

Sursă: SilentiumPC

Placă video: KFA 2 NVIDIA GeForce RTX 2080

SSD: Samsung 850 EVO 500 GB

HDD: WD Blue 2 TB

Cooler: Deepcool AK620

Având un design deschis, procesul de asamblare în Deepcool CK560 este unul extrem de simplu. Deși este o carcasă de dimensiuni compacte, nu pot spune că există constrângeri majore legate de spațiu, iar decupajele și punctele de ancorare pentru cabluri, tray-urile pentru unități de stocare și sloturile pentru ventilatoare sunt foarte ușor accesibile. Sigur, aranjarea cablurilor în spate este puțin dificilă din cauza spațiului limitat sub shroud și a distanței foarte mici dintre panoul central și cel exterior, însă alte nemulțumiri majore nu pot spune că am. Fan hub-ul și controller-ul fizic pentru LED-uri și-au dovedit și ele utilitatea, reducând mănuchiul de cabluri și simplificând considerabil procesul de asamblare.

Toate modelele din graficele de mai jos au fost testate în configurația stock cu toate panourile atașate și fără alte ventilatoare adăugate. Performanțele termice sunt mult mai bine decât pe Deepcool Macube 310P și, spre surprinderea mea, foarte apropiate de cele obținute pe unele carcase premium. Carcasele au fost testate în combinație cu un cooler tower Deepcool AK620 la o temperatură ambientală de 20 °C, iar turațiile ventilatoarelor au fost gestionate de fan curve-urile standard ale plăcii de bază Gigabyte Z390 Aorus Elite. Contrar așteptărilor mele, și performanțele acustice au fost excelente. În ciuda tablei subțiri și a lipsei de elemente de antifonare, un sistem high-end cu TDP ridicat, precum cel pe care l-am configurat, este aproape inaudibil în load. Dacă ne raportăm și la prețul de achiziție, performanțele termice și acustice sunt excelente. Chiar nu ai ce să-i reproșezi la acest capitol.

Concluzie

Fără doar și poate, CK560 este una dintre cele mai bune carcase lansate de Deepcool până acum. Pe lângă calitatea excelentă a construcției, carcasa se remarcă și prin design-ul interior foarte bine optimizat, oferind asamblare facilă, compatibilitate extinsă cu mai toate tipurile de plăci video și sisteme de răcire și suport decent pentru watercooling. În plus, are airflow suficient de bun chiar și pentru configurațiile cu TDP ridicat și poate găzdui fără probleme inclusiv sisteme HEDT. Vine, de asemenea, cu câteva funcționalități pe care nu le găsim de obicei pe o carcasă din această gamă de preț: suport anti-sag pentru placa video, fan hub, controller RGB, panouri laterale cu prindere magnetică, trei ventilatoare RGB instalate pe față și filtre de praf din nailon, ușor de scos și de curățat. Pe lista lipsurilor aș include spațiul îngust din spate pentru organizarea cablurilor, care poate deveni problematic în cazul utilizării unor surse nemodulare și compatibilitatea limitată cu radiatoarele de 280 mm montate în plafon. În ciuda acestor mici inconveniente, sunt de părere că Deepcool CK560 este poate cea mai bună alegere la un buget de 500 lei.

Carcasa poate fi găsită la PCGarage la prețul de 534 lei. Este disponibilă pe două variante de culoare: negru și alb.

Pro:

Airflow excelent

Calitatea și aspectul construcției

Filtre de praf de bună calitate, foarte ușor de scos și de curățat

Trei ventilatoare de 120 mm cu RGB preinstalate pe față

Controller RGB integrat

Bracket anti-sag pentru GPU

Suport pentru coolere pe aer masive cu înălțime de până la 175 mm

Contra: