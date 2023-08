Specificatiile lui Galaxy S23 FE au scapat pe internet

In functie de varianta care va ajunge in Europa ar putea fi un telefon Samsung cu un raport calitate/pret atractiv.

Din punct de vedere al specificatiilor pare un telefon foarte similar cu seria S22, iar din punct de vedere al dimensiunilor e intre Galaxy S22 si S22+.

Astfel, ecranul are o diagonala de 6.4inch si este un AMOLED FHD+ care va avea o rata de reimprospatare de 120Hz. Fotografiile vor putea fi realizate cu senzorul principal de 50MP, cu cel ultrawide de 8MP sau cu cel telefoto de 12MP. Pentru selfies va fi utilizat un senzor de 10MP.

In materie de procesor – vor fi disponibile doua variante: cu Snapragon 8Gen 1 sau cu Exynos 2200. Din pacate consumatorul nu va putea alege o varianta specifica si Samsung va decide care varianta va ajunge pe pietele locale. Daca e sa respecte traditia de pana acum, Exynos 2200 va ajunge in Europa. Exynos 2200 este un procesor pe care eu personal il consider „nefericit” dupa experienta mea cu S22 Ultra. Posibil cel folosit in S23 FE sa fie actualizat.

Capacitatea bateriei este de 4500mAh si se va incarca rapid la 25W. Suporta wireless charging si va avea certificare de protectie impotriva apei si a prafului.

Se va lansa cu Android 13, OneUi 5.1 si va beneficia de 4 actualizari majore de OS si 5 ani de suport de securitate.

Samsung Galaxy S23 FE – 6.4" FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

– 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)

– Selfie: 10MP

– Android 13, One UI 5.1

– 4,500mAh battery, 25W Charging

– 4+5 years support

– wireless charging, IP rating September release — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2023

Pretul acestuia va fi cu siguranta sub gama Galaxy S23 si probabil se va lansa in toamna.