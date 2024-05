Spring Sale: Windows 10 cu 13€ si Windows 11 cu 18€ la Goodoffer24

Este reducere de primavara la licentele de Windows oferite de cei de la Goodoffer24 si preturile incep de la 13 euro pentru Windows 10 si 18 euro pentru Windows 11.

Oferta e limitata si preturile s-ar putea schimba in zilele urmatoare. Eu am trecut pe Windows 11 Pro pe laptopul de lucru si pot sa spun ca sunt multumit si, cumva, impresionat de stabilitate. Insa pe laptopul personal nu pot pune decat Windows 10, ca pentru 11 nu am suport. Daca si voi sunteti in situatia asta aveti licente pe toate gusturile disponibile.

Foloseste codul ARE pentru 30% discount la urmatoarele produse:

Folositi codul de reducere in cos dupa ce ati bagat licentele. Aveti o sectiune speciale asa cum vedeti in poze si primiti 30% discount. Dupa care primiti cheia in contul vostru la cateva secunde de la plata.

La final trebuie doar sa activati licenta din setarile de la Windows. Exact ca in poza de mai jos.