Stiri despre masini electrice – 24.02.2020

Pentru ca imi plac masinile electrice, cred sunt viitorul si cred ca sunt solutia pentru reducerea poluarii in oras si pentru ca oricum urmaream indeaproape stirile, am zis sa le impartesesc regulat si cu voi sub forma unei serii noi de articole.

Tesla Model 3 a depasit ca numar de vanzari toate masinile electrice la un loc in California in 2019 [sursa]

Skoda Citigo iV e cea mai vanduta masina electrica in Cehia in ianuarie 2020: s-au vandut 254 de bucati. Pacat ca la noi, in Romania, cota a fost de 200 pe toata tara. [sursa]

Putina istorie despre masinile electrice si cum acestea sunt indragite si de sexul frumos [sursa]

Tesla Model X vs Dacia Duster vs Hummer pe offroad, cine credeti ca s-a descurcat mai bine? [sursa]

In caz ca ati ratat stirea, Dacia va prezenta primul automobil electric la Geneva saptamana viitoare. Sa vedem daca nu cumva se anuleaza evenimentul din cauza Coronavirus. [sursa]

Tesla Model 3 a depasit, intr-un test de long range, distanta de 350 mile (563 km) cu o singura incarcare [sursa]

Audi suspenda productia lui eTron din cauza problemei cu furnizarea de baterii [sursa]

Desi era zvonuri ca ID3 se va livra mai repede decat se banuia, adica la finalul lui martie, VW a infirmat zvonurile si a spus ca programul pentru livrari ramane cum s-a mai spus, adica destul de vag: vara lui 2020. [sursa]

Ce parere aveti de aceasta noua serie de articole? V-ar placea sa o continui?