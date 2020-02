The Witcher 3 este in continuare profitabil

La 5 ani de la lansare, Witcher 3 este in continuare un succes financiar si unul dintre cele mai bune jocuri action RPG lansate vreodata.

In decembrie 2019, Netflix a lansat primul sezon al serialului Witcher, avandu-l pe Henry Cavill in rolul lui Geralt din Rivia si in ciuda faptului ca serialul nu a fost foarte apreciat de critici, acesta a devenit cel mai vizionat prim sezon al unui show disponibil pe platforma. Surprinzator sau nu, serialul a adus jocul din nou in atentia gamerilor, astfel ca in luna ianuarie a acestui an media gamerilor care s-au jucat simultan a fost de 48.000. Numarul este cu atat mai impresionant cu cat la lansare in mai 2015 media a fost de 51.000 de jucatori.

Vanzarile au fost si ele influentate in mod pozitiv de serialul The Witcher: din 1 octombrie 2018 si pana acum, doar pe platforma Steam a generat profit de 50 milioane dolari. Cu aceasta ocazie, dezvoltatorul jocului a multumit pe Twitter tuturor fanilor si au anuntat ca au ajuns la o intelegere cu Steam si 80% din acest profit va ajunge direct la ei.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0 — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020

In cazul in care inca nu l-ati jucat, The Witcher 3 si cele doua expansionuri Hearts of Stone si Blood and Wine sunt disponibile pe Steam, iar sezonul 2 a fost confirmat, urmand sa fie lansat candva in 2021, iar Mark Hamill (vocea lui Joker din seria Batman Arkham sau Luke Skywalker din Star Wars) este in negocieri pentru a-l juca pe Vesemir.