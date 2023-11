Studiu Goodyear: 80% dintre români se simt în nesiguranță când conduc în condiții dificile pe timp de iarnă

Sfaturile psihologului David Waskuri pentru condusul iarna sunt esen╚Ťiale pentru siguran╚Ťa ta pe drum. Le po╚Ťi vedea ╚Öi ├«n format video aici:

Evit─â distragerile: Concentreaz─â-te pe condus ╚Öi evit─â s─â fii distras de telefon, conversa╚Ťii sau g├ónduri stresante. Dac─â te sim╚Ťi cople╚Öit, opre╚Öte-te ╚Öi ia o pauz─â pentru a-╚Ťi rec─âp─âta concentrarea. Odihne╚Öte-te suficient: Oboseala poate afecta reac╚Ťia ╚Öi concentrarea ta. Asigur─â-te c─â ai odihnit bine ├«nainte de a conduce ╚Öi planific─â opriri pe traseu pentru a te odihni. Exerseaz─â din nou: C├ónd iarna revine, este important s─â-╚Ťi reaminte╚Öti cum s─â conduci ├«n condi╚Ťii de iarn─â. Exerseaz─â ├«n condi╚Ťii de iarn─â timpurie ├«ntr-un mediu sigur ╚Öi ia cu tine un ╚Öofer cu experien╚Ť─â pentru sfaturi, dac─â sim╚Ťi nevoia. P─âstreaz─â distan╚Ťa: Men╚Ťine o distan╚Ť─â adecvat─â fa╚Ť─â de ma╚Öina din fa╚Ťa ta pentru a avea timp s─â reac╚Ťionezi ├«n caz de oprire brusc─â. Distan╚Ťa de fr├ónare poate cre╚Öte ├«n func╚Ťie de condi╚Ťiile meteo, a╚Öa c─â p─âstreaz─â o distan╚Ť─â sigur─â. Practic─â Mindfulness: Concentreaz─â-te pe momentul prezent, at├ót ├«n ma╚Öin─â, c├ót ╚Öi ├«n afara ei. Practicarea mindfulness-ului te ajut─â s─â reduci stresul ╚Öi anxietatea. Opre╚Öte-te ├«ntr-un loc f─âr─â trafic, observ─â lucrurile din jur ╚Öi concentreaz─â-te pe senza╚Ťiile din corp.

Aceste sfaturi te vor ajuta s─â devii un ╚Öofer mai ├«ncrez─âtor, nu doar iarna, ci ╚Öi ├«n via╚Ťa de zi cu zi. Nu uita s─â echipa╚Ťi corespunz─âtor ma╚Öina pentru condi╚Ťiile de iarn─â, inclusiv cu anvelope de iarn─â premium, care pot face o diferen╚Ť─â semnificativ─â ├«n performan╚Ť─â ╚Öi siguran╚Ť─â pe drumuri alunecoase. De exemplu, un test recent a ar─âtat c─â anvelopele ieftine de iarn─â pot avea o distan╚Ť─â de fr├ónare cu p├ón─â la 10 metri mai mare pe un drum ud la 80 km/h ├«n compara╚Ťie cu anvelopele de iarn─â premium.

Anul acesta, Goodyear lanseaz─â noua anvelop─â de iarn─â Goodyear UltraGrip Performance 3 ├«n majoritatea ╚Ť─ârilor europene. Autoritatea german─â independent─â de testare TUEV Sued confirm─â faptul c─â, ├«n compara╚Ťie cu patru concuren╚Ťi premium, UltraGrip Performance 3 este lider ├«n ceea ce prive╚Öte manevrabilitatea pe z─âpad─â, fr├ónarea pe carosabil umed ╚Öi fr├ónarea pe uscat.

Dac─â te sim╚Ťi ok cu ideea, po╚Ťi ├«ncerca s─â pui ╚Öi ni╚Öte anvelope calitative ALL SEASON, cum a f─âcut Darius. Pe Loganul cu care nu circul at├ót de des am ╚Öi eu astfel de gume, dar pe Kodiaqul cu care merg aproape zilnic, am preferat s─â am separat anveope de var─â ╚Öi de iarn─â.