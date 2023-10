Am pus anvelope ALL SEASON pe Tesla

Pentru ca nu vreau sa pierd intre doua si patru ore pe an schimband cauciucuri, sa risc sa-mi zgarie jantele sau sa-mi rupa senzorii si pentru ca nu vreau sa platesc intre 400 si 800 lei pentru asta, am ales sa pun anvelope all season (Michelin CrossClimate 2) pe noua masina. Eu cred ca e cea mai buna decizie.

E atat de simplu. Dar recunosc, m-am gandit mult la asta. Insa am pus toate datele in balanta si aceasta a inclinat clar catre all season. Si am ales Michelin CrossClimate 2 pentru ca mi se par cele mai tari anvelope all season din lume. Plusurile vi le-am spus, dar haideti sa va zic si temerile pe care le-am avut. Pentru asta, sa incep cu putina istorie.

Putina Istorie

Trebuie sa va zic intai ca am mai avut all season pe masina, cand aveam Zoe – am scris un articol pe Electromobilitate despre asta si am fost foarte multumit pe aproape toate tipurile de carosabil. Am fost inclusiv pe zapada mare cu ele si s-au dovedit foarte bune. Insa vara mi se parea ca pierd putin aderenta la demaraj, chiar si pe uscat. Pe umed pareau chiar mai bune, fie ca era vara fie ca era iarna. Zoe avea 136 CP si tractiune fata. A fost prima oara cand am avut anvelope all season pe masina, in 16 ani de cand conduc.

Dupa aceea, am schimbat din nou masina si pe Tesla Model 3 am avut anvelope dedicate vara-iarna. Povestea e aceeasi, cu anvelopele de iarna, chiar daca au fost de top (Michelin Pilot Alpin 5), puteai sa rupi usor aderenta cu ele pe suprafete umede, pana cand sistemele super rapide de pe masina intrau in functie. Insa trebuie tinut cont si de faptul ca masina avea aproape 330 cai putere si tractiune spate. De aceea cumva mi-a fost teama sa pun all season, desi m-am gandit si atunci mult.

Situatia actuala

Ei bine astazi avem o Tesla Model Y Long Range, adica una cu doua motoare si tractiune integrala. Din start teama pentru pierderea aderentei a disparut, ma gandeam ca maxim pierd din putere (prin limitare) la plecari rapide de pe loc. Dar de amorul artei (sau a tehnici in cazul asta) am testat si cateva plecari in forta de pe loc si nu mi se pare ca ezita nicio secunda, punand toti cei aproape 500 cai putere jos instant si ducandu-ma de la 0 la 100 km/h in 4.4 secunde.

Si tot de dragul tehnicii, am facut si un test de consum, pe care il vedeti in video-ul de mai jos, si prin care, spoiler alert, am aflat ca am avut un consum 99% identic cu anvelopele de vara.

Concluzie

Inainte sa va las cu video-ul, trebuie sa tragem si niste concluzii. In primul rand, mi se par mult mai confortabile pe gropi sau denivelari, cu anvelopele de vara masina era mult mai rigida. Mi se par usor mai zgomotoase, dar cifrele oficiale ma contrazic.

Consumul e la fel, deci n-am nimic de adaugat. Mai ales ca Michelin spun ca toate tipurile de anvelope sunt la fel de bune pentru orice tip de masina, fie ca e pe combustie, fie ca e electrica.

Pana acum aderenta e buna. Abia astept sa le testez si pe zapada si cu siguranta voi face un vlog, deci revin cu el aici. Insa nu am emotii, colegul Gabriel a mers pe niste zapezi monumentale cu aceste anvelope – am fost si eu pe aceleasi zapezi – si a scris un articol despre asta, chiar il recomand. Sunt convins ca am facut alegerea buna.

Si, in final, va las cu intrebarea: Voi ce anvelope aveti pe masina iarna si vara?

PS: vand anvelopele de vara, detalii in primul comentariu