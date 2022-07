Studiu Steam: Windows 11 utilizat de 20% dintre gameri, Intel in crestere, AMD scadere usoara

Platforma de gaming Steam a celor de la Valve publica lunar date despre hardware-ul si software-ul folosit de cei care detin cont.

Astfel, cel mai popular sistem de operare este Windows 10 64bit, cu o cota de 71.26% si o scadere usoara de 0.31% comparativ cu luna mai. Windows 11 a crescut cu 1.64% si ocupa locul al doilea cu 21.23%. Surprinzator, Windows 7 a avut la randul sau o crestere infima si ocupa 3% din luna iunie. Platforma Windows ruleaza pe 96.37% din totalul device-urilor contectate la Steam.

In materie de memorie RAM, 16GB pare a fi in continuare cea mai populara varianta, urmata de 8GB RAM si 32GB RAM.

Pe partea de CPU, Intel a castiga usor teren in timp ce AMD a pierdut. Intel detine doua treimi.

Cea mai populara placa video este GeForce GTX 1060, toate variantele ale acesteia fiind luate in considerare. Cea mai mare crestere a avut-o nVidia GeForce 3060 varianta mobila, de laptopuri (0.31%), urmata de varianta de desktop (0.26%). nVidia detine suprematia in materie de placi video in randul utilizatorilor de Steam.