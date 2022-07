Seria Xiaomi 12S s-a lansat în China continentală

La început de martie am participat la lansarea europeană a seriei Xiaomi 12, care conținea Xiaomi 12, 12 Pro și 12X. Pe toate le-am putut testa și am putut împărtăși cu voi părerile noastre.

Astăzi, Xiaomi a lansat noua serie Xiaomi 12S, dezvoltată în parteneriat cu Leica. Această gamă de produse, care pune și ea accent pe imagistică, reprezintă primul punct culminant al parteneriatului strategic în tehnologia imagisticii dintre Xiaomi și Leica. Întreaga serie aduce în prim-plan sisteme de procesare a imaginii diferite, dezvoltate împreună de Xiaomi și Leica, printre care lentilele Leica Summicron și profilurile de imagistică Leica. Toate acestea au rolul de a-i sprijini pe utilizatori să își exprime creativitatea, prin folosirea stilului autentic imagistic Leica.

Prin combinarea expertizei celor de la Leica de înțelegere aprofundată a opticii, procesării și calității imaginii cu experiența bogată Xiaomi în fotografia computerizată pe telefoane inteligente, seria Xiaomi 12S oferă o calitate a imaginii fără precedent și culori care se ridică la standardele Leica.

Pentru a duce și mai departe tehnologia imagistică, Xiaomi și Leica au dezvoltat lentile optice sofisticate. Din poziția de model de vârf, Xiaomi 12S Ultra folosește capabilitățile de clasă mondială Leica în sistemul de lentile și aderă, în același timp, la standardele Leica de testare a calității optice, implementând totodată expertiza Xiaomi în miniaturizarea componentelor pentru a asigura o rezoluție și o sensibilitate la lumină ultra-înalte, precum și dispersie și un efect de flare reduse.

Camera principală a telefonului Xiaomi 12S Ultra adoptă lentile asferice 8P pentru a răspunde la cele mai comune probleme ale fotografierii, precum efectele de flare și ghosting sau aberația cromatică. Modulul de camere al Xiaomi 12S Ultra vine și cu un strat de acoperire anti-orbire a lentilei, un strat de acoperire cu cerneală pe marginea lentilei, material ciclic copolimer de olefină și filtru de lumină infraroșu cu tehnologie de acoperire prin rotație. Împreună, toate aceste caracteristici produc imagini mai clare, constante pe toate lentilele.

Pe lângă design-ul optic avansat, seria Xiaomi 12S, dezvoltată împreună cu Leica, folosește și profilurile de imagine Leica, ce duc mai departe experiența de un secol în estetica imaginii a producătorului, asistată de algoritmii de ultimă oră. Pentru utilizatorul final, acest fapt înseamnă că are acces la două stiluri fotografice: “Leica Authentic Look” și “Leica Vibrant Look”. Ambele îi oferă fotografului libertate de creație.

”Leica Authentic Look” asigură o imagine cât mai naturală, aspect pentru care compania Leica este recunoscută. Prin reținerea luminii și contrastul umbrelor adaugă impresia unei profunzimi tridimensionale fotografiilor, caracteristică a excelenței Leica la capitolul lumini și umbre dovedită în timp.

Stilul “Leica Vibrant Look” este dezvoltat de Xiaomi și Leica. Prin combinarea experienței Xiaomi în fotografia pe telefoane inteligente cu estetica de top Leica, fotografii vor putea capta mai ușor emoția momentului.

Xiaomi 12S Ultra este echipat cu senzorul Sony IMX989 de 1″ și implementează o matrice de pixeli Quad-Bayer cu dimensiuni individuale care ajung la 1.6μm. După procesul de pixel binning, acesta ajunge la 3.2μm și reduce zgomotul de imagine, extinde intervalul dinamic, captează mai multă lumină și oferă, per ansamblu, imagini mai clare în condiții de lumină redusă.

Xiaomi 12S Ultra este primul dispozitiv Android cu suport de înregistrare video și redare Dolby Vision HDR. Tehnologia Dolby Vision îmbunătățește clipurile video prin culori vii, o rată de contrast mai clară și detalii mai bogate, calitatea imaginilor devenind mai rafinată.

Xiaomi 12S Ultra folosește HyperOIS pentru o stabilizare ultraperformantă. Se asigură compensarea continuă a mișcării în timpul înregistrării video. HyperOIS folosește decalajul dintre două cadre pentru a conduce motorul OIS în poziția inițială. Astfel, oferă fiecărui cadru o gamă eficientă completă de stabilizare.

Xiaomi 12S și Xiaomi 12S Pro folosesc senzorul principal Sony IMX707 de 1/1.28″ și pixeli de 2.44μm după procesul de pixel binning. Cu ajutorul Xiaomi AI Image Solution și Xiaomi ProFocus, acești senzori funcționează și captează imaginile rapid. Dispozitivele au și un mod rafală de top ultra-rapid de 30fps și capabilități excepționale de fotografiere în condiții de lumină redusă. În plus, au implementată și funcția All-scene snapshot pe camerele lor, pentru ca utilizatorii să poată surprinde mai ușor momentele importante.

Seria Xiaomi 12S, dezvoltată în parteneriat cu Leica, a fost concepută pentru a fi mai prietenoasă cu fotografii și în faza de post-producție. Toate telefoanele au integrat formatul 10-bit RAW calibrat de Laboratoarele Adobe, cu metadate de corecție a culorilor integrate în fișiere. Atunci când se folosește Adobe Lightroom pentru a deschide fotografiile realizate cu seria Xiaomi 12S, softul Adobe Camera RAW le va optimiza automat pe baza metadatelor, oferindu-le fotografilor profesioniști un start bun pentru editare.

Xiaomi 12S Ultra, dezvoltat împreună cu Leica, este primul model flagship care va fi echipat cu două cipuri Xiaomi Surge proprietare, și anume cipul Xiaomi Surge P1 pentru încărcare rapidă și cipul Xiaomi Surge G1 pentru managementul bateriei. Acestea oferă mari îmbunătățiri în materie de încărcare și baterie, cât și pentru experiența de utilizare generală.

Xiaomi 12S Ultra are încărcare rapidă prin fir la 67W, încărcare wireless la 50W și încărcare inversă la 10W. La baza Xiaomi Surge Battery Management System se află o baterie anodă cu o singură celulă de silicon-oxigen de 4,860mAh și cipul Xiaomi Surge P1 de încărcare rapidă, care acceptă un curent de ieșire de până la 16A cu o eficiență de conversie de 96.8%. În plus, cipul Xiaomi Surge G1 de management al bateriei aduce o serie de algoritmi care au rolul de a asigura funcționarea în siguranță, de a monitoriza descărcarea și de a indica exact durata de viață a bateriei. Xiaomi 12S Ultra are și funcția de încărcare adaptivă pentru ca bateria să nu se supraalimenteze, iar astfel numărul de cicluri de încărcare este mai mare cu 25%.

Xiaomi 12S Pro este dotat cu cipul Xiaomi Surge P1 de încărcare rapidă, are încărcare prin fir la 120W, încărcare wireless la 50W și o baterie cu o singură celulă de 4,600mAh, în timp ce bateria de 4,500mAh de pe Xiaomi 12S se încarcă prin fir la 67W și wireless la 50W.

Ca flagshipuri de ultimă generație, seria Xiaomi 12S, dezvoltată în parteneriat cu Leica, este alimentată de noua platformă mobilă Snapdragon® 8+ Gen 1, construită pe procesarea TSMC la 4nm. În comparație cu Snapdragon® 8 Gen 1, dimensiunea Snapdragon 8+ Gen 1 este cu 21% mai redusă și atât unitatea de procesare centrală, cât și unitatea de procesare grafică au performanțe mai mari cu 10% și o eficiență energetică mai mare cu 30%.

Xiaomi 12S Ultra este echipat cu un nou sistem de disipare a căldurii, similar cu mecanismul biologic pe care frunzele unei plante îl folosesc pentru a absorbi apa. Pompa tridimensională de răcire a fost realizată ingenios cu o serie de canale care folosesc o rețea capilară pentru a introduce activ lichidul de răcire condensat pe partea opusă zonelor calde. Eficiența este îmbunătățită, iar conductivitatea termală a unei singure unități este cu 100% mai mare, în comparație cu sisteleme clasice VC de disipare a căldurii.

Xiaomi 12S Ultra și Xiaomi 12S Pro au ecrane AMOLED de 6.73″ din material luminiscent E5, care asigură niveluri profesionale de detalii, strălucire și performanță a culorii, o luminozitate maximă de 1500 niți, rezoluție 2K, gamă de culori P3 și rată de refresh AdaptiveSync Pro de la 1-120Hz. Xiaomi 12S este puțin mai compact, cu o dimensiune de 6.28″, iar display-ul are gamă de culori P3, HDR10+ și rată de refresh AdaptiveSync 120Hz.

De asemenea, în timpul evenimentului de lansare, au mai fost anunțate Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi Book Pro 16, Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi Smart Band 7 Pro și Xiaomi Home WiFi.

Xiaomi 12S Ultra este disponibil în două variante de culoare – Classic Black și Verdant Green, cu trei variante de stocare: 8GB+256G – cu prețul de 5,999 RMB 12GB+256GB – cu prețul de 6,499 RMB 12GB+512GB – cu prețul de 6,999 RMB



Xiaomi 12S Pro este disponibil în patru variante de culoare – Black, Purple, Green și White, cu patru variante de stocare: 8GB+128GB – cu prețul de 4,699 RMB 8GB+256G – cu prețul de 4,999 RMB 12GB+256GB – cu prețul de 5,399 RMB 12GB+512GB – cu prețul de 5,899 RMB



Xiaomi 12S este disponibil în patru variante de culoare – Black, Purple, Green și White, cu patru variante de stocare: 8GB+128GB – cu prețul de 3,999 RMB 8GB+256G – cu prețul de 4,299 RMB 12GB+256GB – cu prețul de 4,699 RMB 12GB+512GB – cu prețul de 5,199 RMB



Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition este disponibil în două variante de culoare – Black și Blue, cu două variante de stocare: 8GB+128G – cu prețul de 3,999 RMB 12GB+256GB – cu prețul de 4,499 RMB



Specificații rapide Xiaomi 12S Ultra